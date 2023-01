Las dos nuevas fotos de Soledad Pastorutti que se llenaron de elogios

Si bien hoy Soledad Pastorutti es una de las músicas más queridas y exitosas del país, no siempre tuvo el sueño de ser cantante. "Al principio creo que yo no decidí ser. La veta artística estaba, siempre me gustó, pero no sé si tenía ganas de hacerlo profesionalmente", contó en diálogo con Infobae.

Soledad Pastorutti

Y agregó: "Empecé a trabajar de muy chica y mi viejo fue muy criticado por eso. Las maestras no veían con buenos ojos que yo ya trabajara. Dejé el secundario en tercer año y lo terminé en el nocturno gracias a un consejo de mi viejo".

Luego, La Sole explicó que cuando cumplió 10 años de carrera sentó a toda su familia para tener una importante charla. "Yo ya tenía ganas de tomar mis propias decisiones y les dije miren, yo decidí que quiero hacer esto. Amo lo que hago. Y ahí a dividir un poco los roles y fue muy bueno, fue muy sano. Nadie me dijo che, estás equivocada ni nos peleamos ni nada, fue una charla", señaló.

Sobre su relación con el público, indicó: "A la gente le doy mucho amor. Le doy alegría a través de mi música. Canto realidades no poniéndome desde el lugar del dedo que indica, sino que cuento una historia".

Prueba del cariño que le tiene la gente está su cuenta de Instagram. Allí, sus admiradores llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'. Además, recibe a diario cientos de elogios. Ahora, Pastorutti subió dos nuevas fotos que conquistaron cientos de corazones y fueron halagadas por los usuarios.

