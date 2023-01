Solo el 5% de las personas se anima a resolver el test visual de personalidad

Los test visuales son juegos o pasatiempos que consisten en encontrar la solución de un enigma o hallar el sentido oculto de una frase o imagen. Este tipo de retos en combinación con los test de personalidad se han vuelto muy populares entre los usuarios de internet. Por eso hoy traemos una actividad que revelará algunos secretos de tu interior.

Test visual, imagen de archivo.

Los test de personalidad se inventaron en 1920 y aún siguen vigentes. Se trata de cuestionarios u otro tipo de instrumentos estandarizados diseñados para revelar aspectos del carácter o la psicología de un individuo. Estos se pueden utilizar en diversos contextos como pueden ser en la terapia individual y de relaciones, en la selección de personal y en la planificación de carrera.

Lo único que tienes que hacer en este reto visual es observar la placa que aparece a continuación y prestar atención a la primera figura que aparezca ante tus ojos. No tienes que hacer un análisis y tampoco debes reflexionar sobre la imagen porque con un simple vistazo es suficiente. La primera figura que veas podría revelar aspectos sobre tu personalidad, por eso es importante que no hagas trampa. Sin embargo, si quieres conocer más en profundidad sobre los aspectos de tu forma de ser es importante que acudas a un profesional, ya que este test no tiene carácter diagnóstico.

Test visual: ¿Que figura ves primero? Imagen de sanjuan8.com

Respuestas:

Si viste un caballo quiere decir que eres una persona muy genuina. Por lo general no juzgas a los demás porque te enfocas en tus propios asuntos, así que tampoco le das importancia a lo que los demás piensan o hablan sobre ti. Vives sin ataduras y con gran libertad, pero cuando tienes que tomar alguna decisión no sueles improvisar, la mayoría de las veces necesitas procesar y meditar todo antes.

Por otro lado, si observaste la imagen y viste una mujer significa que eres una persona que cambia muy rápido de opinión. Por esta misma razón te resulta difícil tomar decisiones e incluso tu inseguridad a veces te juega de malas. A veces necesitas relajarte, no pensar demasiado y dejar que las cosas fluyan por su propio curso. La vida es mucho más sencilla de lo que uno espera.