¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona mimosa

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales. En la web se pueden hallar de todo tipo: desde los más clásicos hasta las más insólitos. Los internautas encontraron en estos desafíos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados han sorprendido a más de uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Reloj: eres una persona que se caracteriza por ser mimosa. Prefieres no discutir y sueles tratar a los demás del mismo modo que lo hacen contigo. Consideras que la libertad es lo más importante que se tiene y no toleras que otro condicione tus decisiones. Tienes metas claras en tu vida, luchas con fuerza por alcanzar tus objetivos y rara vez bajas los brazos. Cuando algo se te mete en tu cabeza, no te detienes hasta conseguirlo. Eres un gran consejero.

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales / istockphoto

Planta: eres alguien que se ve muy tranquilo, aunque por dentro sueles estar siempre a punto de estallar como un volcán en erupción. Tienes toda tu atención puesta en el futuro. Por momentos te cuesta disfrutar del hoy ya que toda tu energía está canalizada en lo que ocurrirá mañana. Nada pasa desapercibido delante de tus ojos y tienes una gran memoria para recordarlo. Detestas las injusticias y a las personas hipócritas.