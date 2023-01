Jennifer Lopez recopila los momentos épicos 2022: "Fue uno de los mejores..."

El 2022 fue un año muy especial para Jennifer Lopez, porque se reencontró con Ben Affleck, su gran amor del pasado y las cosas salieron tan bien que terminaron dando un paso frente al altar y celebrando una boda. Por eso, la mayoría de los momentos más lindos del año pasado, los atravesaron juntos.

Jennier Lopez y Ben Affleck, imagen de archivo.

Recientemente, la actriz compartió una publicación con una recopilación de fotos y videos que capturó durante algunos momentos felices, así como también emocionantes. "¡¡¡2022 fue uno de los mejores años hasta ahora!!! No puedo esperar a todo lo que viene el año que viene...", escribió Jennifer en el pie del posteo de Instagram.

Obviamente, como la cantante está tan enamorada, en muchas fotos y videos aparece su amado Ben. En las imágenes se puede observar a la pareja compartiendo una romántica velada en un restaurante, los viajes a los destinos más soñados y algunos momentos de la boda. Además, aparecen los dos detrás de cámaras grabando algún proyecto y posando en la alfombra roja.

Por otro lado, el 2022 de Jennifer estuvo marcado por una gran racha laboral porque gran parte del año estuvo grabando las canciones de su nuevo disco 'This is Me … Now', que se estrenará muy pronto, así como también presentaciones arriba del escenario, conciertos, premios, portadas de revista y vacaciones.

Lopez dio varias entrevistas y se abrió totalmente a mostrar una pequeña parte de su vida privada. Fue el rostro de Rolling Stone en marzo, en Vogue en Diciembre, y obviamente apareció en cientos de revistas y portales de internet. De hecho fue una de las artistas más mencionadas durante el año pasado, debido a la celebración de las dos bodas con Ben. Por eso, varios medios se animaron a preguntar sobre la relación y la diva del Bronx no tuvo problema en revelar los detalles.