Qué hacer si mi perro no quiere comer

La falta de apetito en perros tiene distintas causas, desde una enfermedad hasta el empleo de comida de mala calidad para alimentar a tu perro. Se trata de algo que no puede ser ignorado, pues en muy poco tiempo la salud de tu amigo peludo se deteriorará.

La atención veterinaria es crucial en estos casos, especialmente en caso de enfermedad. Al mismo tiempo, en este artículo te ofrecemos estos remedios caseros para perros que no quieren comer, tratamientos complementarios que puedes añadir a los recetados por el profesional.

Remedios caseros para abrir el apetito en perros

Tener un perro enfermo en casa implica diversos cuidados y atenciones, entre ellos vigilar que no deje de comer. Los alimentos son importantes para la recuperación, puesto que un perro que no come tiene menos energía y se siente débil, lo cual solo resulta contraproducente durante cualquier enfermedad.

“¿Qué hacer si mi perro enfermo no quiere comer?” o "¿qué le doy a mi perro para abrirle el apetito?" son preguntas frecuentes en estos casos, pero no debes desesperar. Existen diversas opciones y remedios caseros para abrir el apetito en perros que puedes aplicar. No obstante, ten en cuenta que ninguno de estos remedios sustituye la atención veterinaria, se trata de métodos alternativos que puedes emplear en compañía de los recomendados por el médico, siempre y cuando él te dé su aprobación. Así mismo, estas recomendaciones son igualmente aplicables a perros sanos que no quieren comer. Eso sí, en estos casos es importante determinar si el problema reside en una alimentación incorrecta o de baja calidad, ya que el mejor remedio para estos canes no es otro que el de ofrecer una dieta adecuada.

Comida apetitosa

Ofrece a tu perro una comida diferente que llame su atención. Puedes servir en el recipiente su comida favorita o probar con trozos de carne de pollo o pavo tibios. Otra opción es mojar su pienso con caldo de pollo o añadir un poco de yogur para conseguir que tu perro coma.

El caldo y la carne es mejor calentarlos y, cuando estén tibios, ofrecerlos al perro, pues la comida caliente desprende olores más intensos que llamarán su atención. Además, si se encuentra constipado o con mucosidad, esto ayudará a que las flemas se ablanden y pueda expulsarlas.

Elije bien los alimentos

Un perro enfermo necesita alimentos diferentes que inyecten ese extra de energía que necesita para recuperarse, de manera que debes ofrecer alimentos acordes a cada problema. En perros con problemas de estreñimiento, por ejemplo, ofrece comidas ricas en fibra. Los perros con diarrea necesitan proteína e hidratación, por lo que un caldo de pollo será lo ideal para él, mientras que los alimentos ricos en fósforo se recomiendan para enfermedades respiratorias.

Añade especias

Los olores son muy importantes para los perros, así que añadir novedades en la comida llamará su atención si ha perdido el apetito. Rocía el alimento habitual con algunas hojas o trozos triturados de menta, alfalfa, eneldo, hinojo o jengibre, estos aromas nuevos le resultarán agradables.

La menta y el jengibre también puedes añadirlos al agua para que tu perro se hidrate, otro elemento esencial durante una recuperación.

Remedios caseros para perros que no quieren comer pienso

¿Por qué mi perro no quiere comer? Tras descartar que sufre alguna enfermedad, traumatismo o problema dental, es hora de revisar el pienso que le proporcionas para saber qué hacer si tu perro no come pienso. Estos son algunos de los remedios caseros para perros que no quieren comer pienso:

Adquiere un pienso de calidad

La calidad del pienso que le ofreces a tu perro es muy importante. No solo se trata de comprar el sabor que más le gusta, sino de adquirir marcas de calidad que contengan los nutrientes que necesitan en las cantidades adecuadas. Para saber qué comida adquirir, no te pierdas este artículo en el que te mostramos los mejores piensos en relación calidad-precio.

Prueba la comida húmeda

Otra opción es alternar el pienso seco con comida húmeda para perros. La comida húmeda ofrece olores más intensos y te puede servir para dar algo diferente a tu perro. Nunca mezcles comida húmeda y seca en una misma porción, es mejor alternarlas durante la semana.

Si tu perro no disfruta las latas preparadas, prueba a humedecer sus croquetas con caldo de pollo o aceite de salmón, ¡agradecerá ese sabor extra!

Varía los ingredientes

Un perro que solo come pienso no lleva una dieta completamente equilibrada, también necesita probar y disfrutar otros alimentos. Para ello, te recomendamos añadir carnes magras, como pollo y pavo, trocitos de jamón york sin sal, zanahorias, yogur desnatado y frutas en la dieta de tu amigo peludo. No solo le proporcionarás un extra de nutrientes, sino que además le encantará probar cosas nuevas.

Sigue una dieta casera

Por otro lado y en relación con el punto anterior, una alimentación natural no solo te permite garantizar la calidad de los productos que ofreces a tu perro, sino que te ofrece la posibilidad de variar su menú, lo que aumenta la riqueza de su dieta. Así mismo, la comida casera, siempre que el menú esté bien establecido, favorece la digestión, regula el tránsito intestinal, mejora el estado de la piel y del pelo, y la salud en general. Consulta todos los "Beneficios de la comida casera para perros" en este artículo.

Así pues, si tu perro no quiere comer y no sabes qué hacer, o nada de lo anterior funciona, prueba este tipo de dieta y observa si vuelve su apetito. Nuevamente, recuerda hacer el cambio de forma paulatina, ya que los cambios bruscos de comida producen vómitos y/o diarrea. En cuanto al mejor tipo de comida casera para perros, tienes dos opciones: seguir una dieta BARF basada en alimentos crudos o cocinar los productos. Ambas son válidas, todo depende de la procedencia de los alimentos, del tiempo que tengas y de las necesidades particulares de cada perro. En el siguiente vídeo compartimos una sencilla receta de comida BARF.