Lali Espósito levantó una vez más su voz a favor de Shakira

Desde que salió la canción que trepa en el global chart entre Bizarrap y Shakira, se generaron innumerables opiniones, repercusiones y hasta constantes preguntas sobre qué opina el público en general sobre la colombiana que se rearmó cómo pudo, una de las que fue consultada fue Lali Espósito en medio de una charla para Vogue España.

El fandom español @laliespositoFCE compartió un fragmento en el que se le consultó a la cantante sobre la "polémica" que existió con la canción que escribió Shakira: "Me parece que los artistas tienen que expresarse a través de su arte, de su trabajo", comenzó refiriendose a que uno es libre de componer cómo quiera.

"Escribir sobre el desamor existe desde que la música ES música. Así que Shakira, te amamos te bancamos, me gusta esta Shakira contestataria que dice que 'las mujeres ya no lloran facturan", cerró festejando el empoderamiento femenino.

Anteriormente no sólo comentó vía Twitter su parecer si no que además reactivó su contacto con Tiktok y se mostró lavandose los dientes, con uno de sus pijamas de seda animal print y sumando a cámara el dedo haciendo 'Fuck you'.

El video que lo dice todo

Lali Espósito se identifica como una feminista, de hecho ha ido hasta marchas sobre Ni una menos y también manifestando su costado al estar a favor del aborto, en estas últimas horas llamó la atención un dúo que realizó por medio de Tiktok de una cuestión que le chocaba sobre manera en la que un hombre habla sobre los supuestos gustos con las mujeres.

En el video se puede oír un largo relato del user @gusri hablando sobre qué "a los hombres no les interesa las mujeres de dinero", tal cómo describe y allí se puede observar un ida y vuelta con otro colega en el que ponen en debate qué les atrae a los hombres y que tienen ellos, a medida que va avanzando en su postura, se la observa a Lali en modo humor tendiendo a dormirse y cómo casi llegando al final juega a sacarlo.

¡Picantisimo!