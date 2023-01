El increíble cambio físico de John Travolta desde el éxito de Grease hasta hoy

Tras haber pasado muchos años desde aquel gran éxito de Grease, donde todo comenzó para John Travolta, así ha sido su increíble cambio físico desde que se estrenó el exitoso film hasta hoy. Veamos cómo ha sido la transformación del actor y en qué lo ha beneficiado.

Muchos actores se transforman tanto en la ficción como en la vida real. Algunos envejecen y otros abandonan viejos estilos, hábitos o hasta sus líneas capilares. Así ha sido el cambio físico del actor John Travolta desde sus comienzos hasta hoy. Sin condenar ni juzgar, se podría decir que son dos personas completamente diferentes.

Quizás muchos no recuerden los altibajos que el actor ha tenido a lo largo de su carrera. Vale recordar que, durante sus inicios en los años 70, ganó fama con programas como Welcome Back, Kotter y también con películas como Saturday Night Fever y Grease.

En ellas lucía un aspecto icónico: tenía el pelo negro, lo llevaba suelto, tenía una cara de bebé encantadora y su cuerpo era largo y delgado. Lo cierto es que mantuvo su imagen de protagonista muy bien hasta los años 90.

El increíble cambio físico de John Travolta

A lo largo de su carrera como actor, John Travolta se ha caracterizado y destacado por sus lindos rasgos, pero también por su talento. Sin embargo, hoy dista mucho de aquel joven intérprete que inició su carrera en los años 70.

En comparación a cuando participó en Grease, hoy está lejos de ser la estrella que enamoró al público. Después de años de luchar por sostener lo más posible su imagen, subió al escenario en los Premios de la Academia 2022 luciendo muy diferente.

Es increíble el cambio físico que ha tenido John Travolta desde sus inicios en Grease hasta el día de hoy.

Lo hizo al lado de los coprotagonistas de Pulp Fiction Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Su increíble cambio físico se debió a una apariencia decididamente diferente. Estaba completamente calvo y con barba. Se puede asegurar que luce más parecido a Heisenberg que a Vincent Vega.

Aunque hoy no se encuentra en el auge de su carrera como en aquellos tiempos, este nuevo look parece haber mejorado su maleabilidad en el cine y la televisión, ya que nos entregó grandes actuaciones en producciones como El jefe de la mafia: Gotti, The Fanatic y The People v. OJ Simpson: American Crime Story, mostrando una nueva habilidad lejos de la icónica belleza.