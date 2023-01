¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona superficial

Los test de personalidad continúan estando en el centro de atención en las redes sociales. En el último tiempo, los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser de manera muy rápida. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Espada: eres una persona con objetivos claros. Sabes muy bien lo que deseas en la vida y corres tras tus metas. Cuando algo ingresa dentro de tu cabeza, difícilmente otro logra hacerte cambiar de opinión. Buscas priorizarte e intentas salir beneficiado en todo lo que realizas. Muchos te ven como un ser egoísta, superficial y codicioso. Temes que lastimen tus sentimientos y te muestras al mundo como alguien frío.

Los test de personalidad continúan estando en el centro de atención en las redes sociales / istockphoto

Fuego: eres alguien que rara vez pasa desapercibido. Tienes una memoria privilegiada y te caracterizas por tu honestidad y por ser el mejor dando consejos. No toleras la gente hipócrita y huyes de ellos. Eliges no estar en pareja y prefieres tener relaciones amorosas cortas pero intensas. No crees en la monogamia y te encanta experimentar cosas nuevas. Eres transparente y no sabes cómo ocultar lo que sientes.