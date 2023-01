Sol Pérez enamoró a sus fanáticos con un video desde el auto

Sol Pérez se hizo conocida gracias a su trabajo como presentadora del clima en la TV. Sin embargo, no solo su belleza y carisma delante de las cámaras la hizo sobresalir, también ha deslumbrado arriba de las tablas. En el verano de 2020, la futura esposa de Guido Mazzoni trabajó junto a Carmen Barbieri en Mar del Plata.

Sol Pérez y Mónica Farro

Su desempeño sobre el escenario no fue lo único que llamó la atención en esa temporada, sino la gran pelea mediática que tuvo con Mónica Farro, su compañera de elenco. De hecho, su enfrentamiento terminó en la Justicia.

Si bien se creía que ese tema era pasado, un tiempo atrás, la vedette reconoció que "nunca más" volvería a trabajar con Pérez. "Es una persona inexistente para mi vida y para mí. Las personas que buscan dañarte creo que no tienen que estar en tu vida. Es un nombre que a mí me no me genera nada", señaló Farro.

Sol Pérez

Las cámaras fueron a buscar la opinión de la joven y ella manifestó: "No tengo nada para decir, paso mucho tiempo y yo nunca dije nada así que no voy decir nada. Estoy contenta con todo mi laburo, tengo mucho trabajo, disfrutando de la vida en pareja y del momento que estoy viviendo".

En la actualidad, Sol es una de las figuras que más activa se muestra en Instagram y cada una de sus publicaciones se llena de comentarios y 'me gusta'. Ahora, en una de sus últimas historias, enamoró a los usuarios con un pequeño video desde el auto.