Piqué confesó su fanatismo hacia Bizarrap, en medio de su conflictos con Shakira

Gerard Piqué continúa desafiando a Shakira una vez más y es que luego de que saliera la canción con Bizarrap, empezó a utilizar el humor, al aparecer con un Twingo de llegada al Kings League y cómo en medio del streaming con Ibai Llanos, Kun Aguero y Dj Mario, entre otros se sometía a un picante ida y vuelta en el que el foco principal estaba la music sessions #53.

El multitudinario streaming y la reaparición de Piqué luego del escándalo.

Todo era risas hasta el momento mientras se armaban chistes en cuánto a las marcas mencionadas por la barranquillera, guiños entre amigos... cuándo de golpe el streammer de Twitch, Dj Mario picante cómo suele ser el aprovechó el giro de preguntas y le consultó por su session de Bizarrap favorita y allí se generó un silencio bastante incomodo, que el ex futbolista se la ingenió para tomar coraje y responderle.

El user Randoms Clips compartió el momento exacto en el que Mario toma el micrófono y procede a hacerle la pregunta: "¿Cuál es tu session de Bizarrap favorita?", A lo que automaticamente Piqué respondió: "Es que no sé los números, de verdad, no tengo ni idea", atinó a decir. Así cómo en una especie de ayuda otro de los Twitchers presente allí le tira una de ella al mencionar la colaboración con Lgante.

Pero ello no es todo si no que Piqué en ese entonces repitió que no sabía cuál era hasta que lanzando una carcajada se lo oye decir: "La más reciente... esa la de 'Quedate", cerró sin más titubeos.

El pequeño acercamiento

Si bien se sabe que la relación de Shakira y Piqué tiene pocas posibilidades de llegar a buen puerto, ambos estuvieron en uno de los torneos en los que compitió Milán, uno de los hijos que ambos tuvieron juntos y que pasa su tiempo entrenando en el deporte de béisbol. Este reencuentro se dio hace algunos días atrás, aunque ninguno de los dos cruzó mirada, únicamente decidieron ser parte de la foto con el equipo, aunque no es la primera vez que asisten a un evento que implique el bienestar de sus hijos, ya previamente han estado en otros.