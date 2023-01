Nati Jota se llevó todas las miradas desde la costa argentina con esta foto

Nati Jota continúa estando en el centro de todas las miradas. Si no es por alguno de sus dichos, es por el contenido que comparte en su cuenta de Instagram. "La radio me ayudó mucho a sacarme el miedo a que todo el tiempo critiquen lo que digo", dijo hace un tiempo atrás en una charla con María Laura Santillán.

Nati Jota

"Empecé, Nico me lo decía, muy limitada, hasta donde hablaba y hasta dónde no. Cuando uno empieza a armar el mundo que armamos con Luzu y con Nadie dice nada, te vas dando cuenta que las cosas que decís están dentro de un marco, que no es una frase sola, es una frase que se está justificando, argumentando y que carga con todo el contexto del programa de cada día tres horas", continuó.

Y señaló: "Me ayudó mucho a relajarme un poco. Y las cosas que me han pasado me ayudaron a saber que capaz me van a bardear. O sea, seguramente. Mirá, yo siempre pienso esto: de acá a que me muera voy a ser trending topic negativamente muchas veces".

"Sé que muchas veces me van a bardear, sobre todo trabajando en esto. Me van a bardear y probablemente todo va a volver a la normalidad como ya pasó. Entonces digo: si un día me sacan de contexto tengo la manera de justificar lo que dije, de sostenerlo y también de decir bueno, hasta acá, de esto no hablo más y va a pasar", expresó Nati Jota.

Ahora, no fueron sus comentarios, sino lo que subió a la red lo que no pasó desapercibido. La joven influencer se encuentra vacacionando en la costa argentina y desde allí compartió una foto que se llevó todas las miradas.

Noticias Relacionadas Nati Jota posó desde la playa y conquistó miles de corazones