Miley Cyrus rompe un nuevo e importante récord con 'Flowers'

La artista estadounidense, Miley Cyrus volvió con todo en este 2023 en el que prepara para el 10 de marzo 'Endless Summer Vacation', mientras tanto saborea el gran éxito recién salido del horno, su single 'Flowers', en el que habla de su etapa de autosuperación respecto del divorcio con Liam Hemsworth. El dato más llamativo es que dejó en segundo puesto a la music sessions #53 y ahora es ella la que se encuentra en lo más escuchado a nivel global.

Otro nuevo récord.

Además de apoderarse entre lo más visto el Twitter oficial de chart, aquel que se ocupa constantemente de las posiciones de cada una de las canciones vía streaming, compartió un dato extra en el que dice que 'Flowers' se convirtió en la décima canción de la historia, en obtener más de 15 millones de transmisión diarias en la lista global de Spotify, anuncio que por supuesto Miley Cyrus, replicó en sus historias de Instagram.

Dos momentos diferentes en medio del éxito

Sucede que muchos tendieron a comparar el pasado de Shakira junto con el de Miley, puesto que las dos han sido engañadas por sus respectivas parejas por un lado la colombiana y las innumerables infidelidades por partida de Piqué y por el otro la intérprete de Wrecking Ball, a quién Liam engañaba en la mansión que compartían en Malibú, antes de que se incendiara. Sin embargo se detecta que ambas están en dos procesos bastante alejados: Shakira aún en el dolor, mientras que Miley desde el lado de amor propio, con ciertos guiños hacia When I Was Your Man de Bruno Mars y que le dedicó su ex.

En cuánto a los números de competencia respecto de la industria musical hay varios cambios puesto que Miley ha arrasado en las últimas horas con más de 33 millones de visualizaciones en Youtube, y Shakira junto a Bizarrap han hecho lo suyo, por lo que a cuatro días de haberse estrenado ya cosechan 137 millones de views, además de varias parodias que fueron saliendo a la vista, sin embargo en lo que compete al streaming si se puede ver que Miley gana al tener 10.975.946 y la session 10.636.235.