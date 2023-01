Imperdibles, 3 plantas que mantienen fresco el jardín

Las altas temperaturas pueden ser la peor pesadilla para muchos, por lo que buscan todo tipo de métodos para combatirla o, al menos, sentir mucho menos calor en casa. Por eso hay personas que eligen hacer uso de aires acondicionados, ventiladores y hasta llevar a cabo construcciones con materiales que mantengan la frescura internamente. Aunque también hay alternativas cien por ciento naturales, por ende, amigables con el medio ambiente y eficaces de igual manera. Indudablemente estamos hablando de las plantas, sea cual sea el tipo, estos seres vivos son perfectos para mantener fresco el hogar y el jardín.

LA MONSTERA ES UNA BUENA OPCIÓN A LA HORA DE REFRESCAR EL HOGAR. FOTO: SHUTTERSTOCK

Hacer de tu hogar un lugar agradable para disfrutar de los días de verano es posible cultivando y manteniendo con dedicación cualquiera de las plantas que mencionamos a continuación. Lo mejor es que, además estarás llenando de vida tu casa, decorando y sumando aromas agradables. Como si fuera poco, desde Ecología Verde aseguran que se trata de especies capaces de “absorber el formaldehído, el benceno, el monóxido de carbono e incluso el tricloroetileno, muchos de ellos perjudiciales para la salud”.

Aloe vera

No podíamos empezar esta lista de otra forma. Pues, el aloe vera es una especie conocida por su capacidad para purificar el ambiente al emitir grandes cantidades de oxígeno. “Así, un aloe en casa colabora en la creación de una atmósfera más limpia y fresca, purificando algunos componentes nocivos del aire y creando un ambiente más agradable”, señalan desde el sitio de jardinería. Otra opción dentro de la familia de las Aloe es la planta Aloe arborescens o aloe candelabro, planta pulpo o acíbar. Tiene las mismas propiedades y resalta por contar con unas llamativas flores rojas.

Aloe arborescens o aloe candelabro.

Palmera Areca

Si bien en las listas de plantas para refrescar el hogar solemos leer acerca de las cintas, helechos, potus y sansevierias, nosotros quisimos traer algunas especies menos conocidas pero igual de hermosas y útiles. Este es el caso de la Palmera Areca o Bambú, una planta originaria de Madagascar que es capaz de eliminar sustancias tóxicas del ambiente, como el benceno y monóxido de carbono, y, por ende, de reducir el calor ambiental.

PALMERA ARECA.

No sólo es perfecta para refrescar la casa y el jardín, sino también es una buena opción para decorar, por su gran porte y elegancia. Lo mejor es que no requiere de grandes cuidados, sino que sólo necesita un poco de agua y que la luz no sea directa.

Lirio de Paz

Para finalizar, recomendamos llevar al interior el Lirio de Paz, también conocido como cuna de Moisés o espatifilo. Es también una planta de interior capaz de absorber el exceso de humedad logrando normalizar la temperatura de cada sitio. Sus cuidados también son sencillos, como mantenerla en una con luz indirecta y regarla una vez que el sustrato esté seco.