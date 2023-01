Antes de Carlos Rivera, ¿quién fue el ex académico que estuvo con Cynthia Rodríguez?

La pareja que conforman Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es una de las más bonitas del mundo del espectáculo, puesto que ambos artistas sienten un inmenso amor mutuo y han decidido llevar toda su intimidad de la forma más privada posible, con el fin de mantenerse alejados de las polémicas y, así, cuidar su relación de la negatividad externa. Sus fanáticos aseguran que, si esa pareja se llega a disolver, no creerían más en el amor, puesto que han estado muchísimos años juntos y se ven muy felices.

En más de una oportunidad, el intérprete de ‘Recuérdame’ y la ex conductora de ‘Venga La Alegría’ han hablado de su deseo de convertirse en padres y de formar una bonita familia juntos. Es por eso que, a mediados del año pasado, Carlos y Cynthia se casaron en una ceremonia secreta y alejada de las cámaras, consiguiendo formar, poco a poco, esa ansiada familia. Por la misma razón, la actriz de 38 años renunció al matutino de TV Azteca a finales del 2022.

CARLOS RIVERA Y CYNTHIA RODRÍGUEZ HICIERON OFICIAL SU NOVIAZGO EN EL 2016. FOTO: ARCHIVO

Sin embargo, esta bonita historia de amor no comenzó como tal, sino que, al conocerse en el reality musical ‘La Academia’, Cynthia y Carlos sólo se hicieron amigos. Fue recién en 2016, cuando Rodríguez lo entrevistó para un video de su canal de YouTube, por lo que volvieron a coincidir y se enamoraron, confirmando por fin su noviazgo. Antes de ello, sus corazones habían pertenecido a otras personas. Al menos en el caso de la protagonista de ‘Educando a Nina’, previo a salir con Rivera, estuvo de novia con otro académico, de nombre José Luis Díaz.

El primer amor de Cynthia Rodríguez

En 2005, pudimos ver en la pantalla chica a la cuarta generación de La Academia dando lo mejor de sí. Entre tantos artistas, el mundo recuerda sobre todo el debut de Cynthia Rodríguez y, entre otros, el de José Luis Díaz. Ambos tuvieron la oportunidad de interpretar en conjunto la canción ‘Si no estás conmigo’, el cual se convirtió el tema de apertura de la telenovela ‘Amor en custodia’.

Si bien durante toda esa generación, se amaban mucho, por un motivo su relación dejó de funcionar y se separaron. La propia Cynthia Rodríguez reveló en una entrevista lo siguiente: “No hay nada peor que cortar con alguien que sigues amando, tipazo, buena persona, no puedo decir nada malo de él, simplemente en ese momento salimos de La Academia, salimos de gira, yo empecé a grabar mi primer disco, ya no nos veíamos como me hubiera gustado, le di prioridad a mi carrera y la relación se fue enfriando”.

JOSÉ LUIS DÍAZ FUE EL PRIMER AMOR DE CYNTHIA RODRÍGUEZ. FOTO: LA ACADEMIA

Qué fue de la vida de José Luis Díaz, ex de Cynthia

Actualmente, José Luis Díaz lleva una vida social muy activa, lo cual se puede ver en Instagram. En dicha red social, el ex de Cynthia Rodríguez comparte fotografías con su actual pareja, Lili Evangelista Guzmán, como también con amigos y otros ex académicos como Yuridia.

EL ARTISTA LLEVA UNA VIDA ALEJADA DEL ESPECTÁCULO. FOTO: INSTAGRAM @joseluisdiazoficial

Por algunos años estuvo alejado de la industria musical, pero el 24 de octubre del 2022 tuvo su regreso con el lanzamiento de la canción ‘Mi corazón’. En cuanto a su relación con Rodríguez, los dos supieron mantener una bonita amistad, puesto que aún se siguen en Instagram y se desean lo mejor con sus nuevas parejas.