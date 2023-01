Conocido artísticamente como Luis Fonsi, el cantante tiene 43 años y su nombre verdadero es Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero. No solo es cantante, sino compositor y un destacado actor puertorriqueño.

Tras llevar varios éxitos, el cantante fue un iluminado cuando recuerda lo que supuso la canción “Despacito” no solo para su trayectoria sino para su vida. En una entrevista declaró: “Es una bendición, un regalo de Dios. Mientras la gente no se canse y me la sigan pidiendo, la cantaré”.

Más allá de todo el augurio impensado, el artista puertorriqueño hace muy poco tiempo declaró: “Despacito’ me hizo perderme las primeras veces de mi hijo”.

Luis Fonsi junto a su familia.

Sin embargo, cabe recordar que tras alcanzar la cima de las listas musicales en 47 países con esa canción, Luis Fonsi se convirtió en el número uno y más escuchado de Estados Unidos durante 16 semanas.

Muy pocos lo saben, que aunque ese tema le trajo muchas alegrías —”gracias a ella [La canción] llevé mi música y mi idioma a Asia, Australia, Rusia… conocí a mucha gente y muchas otras culturas”-, también le trajo algún inconveniente a su vida personal.

Para ello, primero es necesario saber cuántos hijos tiene Luis Fonsi y quiénes son sus mamás. El reconocido y afamado cantante tiene 2 hijos junto a su esposa, la modelo española Águeda López.

Probablemente muchos creían que como estuvo casado con Adamari López, alguno de sus hijos podría ser con la conductora y actriz. Sin embargo, vale recordar que ambos -mientras estuvieron en matrimonio- vivieron una gran desilusión tras el tipo de cáncer que padeció Adamari en esos momentos.

Ya conociendo cuántos hijos tiene Luis Fonsi y quiénes son sus mamás se pueden recordar algunos detalles más acerca de sus inicios. El cantante popular comenzó a salir con la modelo española Águeda López en el año 2011. Todo sucedió luego de divorciarse de la presentadora puertorriqueña Adamari López.

Luis y Águeda finalmente decidieron contraer matrimonio el 14 de septiembre del 2014 tras una ceremonia muy romántica en un viñedo de California. Fue precisamente mientras eran aún novios que tuvieron a su primera hija, Mikaela Lopez-Cepero en el 2011.

Ya en el 2016 buscaron al segundo hijo, el pequeño Rocco Rodríguez López que nació el 20 de diciembre como su hermanita, pero 5 años después.