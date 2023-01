¿Cuál es el verdadero nombre de Kendall Jenner?

Pertenecer al clan de las familias Kardashian-Jenner implicó que, desde muy pequeña, Kendall Jenner, al igual que los demás miembros de la familia, se involucraran tempranamente en el mundo de la fama y el espectáculo. De esta forma, las cámaras llegaron rápidamente a la vida de la supermodelo y ahora forman parte de su rutina.

El famoso clan a cubierto todos los aspectos del mundo del espectáculo como lo es la televisión, la moda e incluso los negocios. Por su parte, Kendall tomó direcciones un poco distintas a las de algunos miembros de su círculo familiar para hacerse de un importante nombre en el mundo de la moda.

Datos importantes sobre Kendall Jenner

La supermodelo nació el 3 de noviembre de 1995 y su nombre completo es Kendall Nicole Jenner. Su segundo nombre es en honor a la mejor amiga de su madre, quien falleció antes de que ella naciera.

Inició sus pasos en el mundo de la fama gracias a la televisión, en el reality Keeping Up with the Kardashians, y luego incursionó en el modelaje convirtiéndose en una de las figuras más importantes y exclusivas a nivel mundial.

La joven influencer creció en Calabasas, California, un suburbio de clase alta a las afueras de Los Ángeles. Cuando comenzó su carrera de modelo tuvo que continuar sus estudios en casa y se recibió en el 2014.

Kendall Nicole Jenner es una importante modelo.

Su carrera en el mundo de las pasarelas y publicidades comenzó muy temprano, a la edad de 14 años, cuando fue firmó con Wilhelmina Models en Los Ángeles y fue elegida para el show de otoño/invierno 2014 del diseñador Marc Jacobs.

Actualmente, Kendall Jenner se dedica de lleno a su carrera y es uno de los integrantes del famoso clan que mantienen su vida lo más privada posible. Por eso, nunca se interesó mucho en los reality shows, como si lo hicieron los demás miembros de su familia, sino que se prefirió estar abocada en el mundo del modelaje y la seriedad que el mismo implica.