Tres actores a los que le negaron un papel por no tener suficiente fama

El universo de Hollywood muchas veces se torna complejo para cualquier persona que acude a realizar castings para películas o series, incluso para quienes ya tienen experiencia en el rubro.

Es más, hubo papeles que no contentaron mucho al público por no adecuarse demasiado al personaje, rechazando a otros actores que quizá encajaban mejor por no tener tanta fama.

Estos rechazos se dieron por ser tan conocidos o prescindir de experiencia suficiente. Podría entenderse que a un actor o actriz le falte popularidad para determinado personaje protagonista, pero el hecho de negar la interpretación por no tener demasiada fama parece una locura.

Sin embargo, el mundo del espectáculo tiene sus razones, y muchas veces han acertado en su decisión.

Estos son los actores que fueron rechazados por falta de fama

Muchos intérpretes no fueron tenidos en cuenta por falta de fama, pero aquí te mostramos tres de ellos que no podrás creer que se les haya negado un papel. La realidad es que estas celebridades hoy en día son todo un éxito y pertenecen a actores de élite gracias a su increíble talento.

Una de ellas es Gal Gadot, a quien se le complicó mucho iniciarse en el mundo de Hollywood y siempre fue rechazada por competir por los papeles con una actriz más famosa que ella. Por ejemplo, en Mad Max: Fury Road, Charlize Theron le ganó el papel y, por suerte, fue todo un éxito.

Otro artista no tenido en cuenta por falta de popularidad fue Jim Carrey. Sí, como lo lees. La realidad, es que este ícono de la actuación en los años 90 aún no era muy reconocido. Por eso, cuando quiso participar para ser la voz de Buzz Lightyear, no lo logró y el papel le fue entregado a Joss Whedon. Famosos rechazados por Hollywood por falta de fama.

Por último, otro actor rechazado por Hollywood fue Mark Ruffalo. Nuestro héroe no pudo conseguir al principio el papel de la primera entrega en The Incredible Hulk por falta de fama en el mundo del espectáculo y por eso, en su lugar, vimos a Edward Norton como el protagonista.

Sin embargo, luego fue llamado para interpretar al personaje y ser parte del Universo Cinematográfico y, para su fortuna, le quedó espectacular.