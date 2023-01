El 99% falla: resuelve el acertijo visual de la palabra 'OLA' en menos de 10 segundos

Por más fácil que parezca, hallar la respuesta al misterio que encubre todo reto visual suele ser de lo más arriesgado e intrigante. A algunos pocos les será sencillo encontrar el elemento oculto en pocos segundos, mientras que la mayoría de los usuarios deberá poner todo su empeño y esfuerzo hasta lograrlo. Este acertijo visual viene a desafiar a cada uno de los internautas, para identificar quienes forman parte del reducido 1% que llega hasta el final.

El reto visual del día presenta una imagen de lo más atractiva, con un fondo color fucsia, cubierto por la palabra 'OLLA' en un rosa más claro, repetida un sinfín de veces sobre la placa. Como dijimos previamente, al ver la tipografía un poco espaciada, tal vez, los internautas piensen que no será nada difícil encontrar el elemento oculto. No obstante, les recomendamos no confiarse y ponerse las gafas de aumento para ver mejor cada detalle.

El elemento que todos los usuarios deben buscar es la palabra 'OLA', oculta en algún lugarcito de la lámina. Pero el acertijo visual presenta una dificultad extra: la palabra debe ser hallada antes de que pasen los 15 segundos de tiempo límite.

ACERTIJO VISUAL. FUENTE: MDZ ONLINE.

Antes de proponerles jugar con nuevos acertijos visuales, traemos la respuesta correcta del desafío de la fecha. En la imagen del final verás que la palabra 'OLA' está señalada en el cuadrante derecho y central de la foto, cerca de la letra 'Z' del logo. Los esperamos a todos nuevamente a realizar el próximo reto visual.

ACERTIJO VISUAL. FUENTE: MDZ ONLINE.

