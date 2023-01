Shakira realizó un fuerte comunicado emotivo dedicado a las mujeres luego de todo el escándalo con Piqué

Luego de la music sessions #53 de Shakira con Bizarrap fueron surgiendo diversas opiniones sobre si era políticamente correcto sus dichos volcados a la canción o si debía tener algún lineamiento de 'juzgamiento'. Lo cierto es que la cantante posterior a todo tipo de agradecimiento que recibió, se explayó en un contundente posteo que subió a su cuenta oficial de Instagram.

La colombiana compartió un posteo en el que se la ve posando con Bizarrap celebrando el éxito absoluto y arrollador en un debut de dúo en español, habiendo de esta forma superado a Luis Fonsi con 'Despacito', arriba de la imagen aparece un texto en el que se puede leer: "14.4 millones de streams en 24hs en Spotify. El más grande debut en la historia de la música de español".

Además la artista compartió una extensa descripción sobre sus sentimientos frente a dejar en el pasado aquella era que ha sido tan dura: "Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensá que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", comenzó su discurso en cuánto a la sorpresa que le generó ver tantas visualizaciones en lo que reflejó una parte de su pasado amoroso.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante lo que nos hacen sentir insignificantes... mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuándo no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas, ellas son mi inspiración", siguió Shakira en cuánto al grito que comienzan a pegar cada vez más fuerte frente a la violencia.

"Ellas son mi inspiración y este logro no es mio sino de todas. Hemos de levantarnos un veces. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", cerró

La actitud que tomó al ver que Piqué salió a decir los suyo

Mientras que Piqué compartió un streaming con El Kun Aguero, Ibai Llanos y un par de fanáticos (desde videollamada) anunciando su patrocinio con Casio, Shakira aprovechó para seguir mostrando que too chart global hasta incluso, la nueva music sessions dejó a varias canciones de Taylor Swift y su era 'Midnight' más abajo, puesto que Shakira se apoderó del tan ansiado primer lugar.

Aquí se puede ver como la canción figura también también en listado de las 50 más escuchadas de Argentina y en el que además de agradecerle a su equipo lanza otro contundente palito contra su ex marido: "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

¿Fue gozando?

No obstante Shakira sumó otro reel a su Instagram junto a Bizarrap, ¿gozando al ex futbolista? en el video se la observa a ella jugando con la cámara frontal mientras que junto a bizarrap canta la frase: "Una loba cómo yo no está pa tipos como tú. A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú".