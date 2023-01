Jenna Ortega se reencontró con un viejo amor de la infancia

La gala de la premiación Golden Globes 2023, trajo mucha tela para cortar, uno de ellos el reencuentro entre las dos ex estrellas de Disney, Selena Gómez y Jenna Ortega quienes mostraron que tienen muy buena relación.

En uno de los videos compartidos por el medio de comunicación vinculado a las celebrities, E News se las puede ver a las actrices pasando por la famosa red carpet juntas y sonriendo ante cámara, además de percibir sus imponentes outfits escogidos para una de las premiaciones más importantes vinculadas a la producción audiovisual y que se llevó a cabo en Los Angeles.

El fanatismo

Sucede que Jenna de más pequeña se ha sacado una foto con Selena, puesto que la ha tenido como gran referente en la actuación y ahora les tocó competir dentro de los Golden Globes en la terna "mejor actriz en serie" (Ortega por Wednesday y Selena por Only Murders in the Building), aunque no han ganado pero han generado una de las escenas entre ellas que más eternecieron a todos.

Fuente: Imagen /IG @eonlinelatino

La unión a través del tiempo.

Los elegidos de las estrellas

Además de posar con una sonrisa, sus looks fueron muy comentados, por un lado Selena Gómez lució un total black de strapple más estilo rectangular de la marca de lujo Valentino, mientras que Jenna escogió un vestido de seda escotado por Gucci y acompañado de joyas de Tiffany & CO.