Irreconocible, así lucía Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, en sus inicios como cantante

Hay celebridades que vemos crecer justo en nuestras pantallas, puesto que debutaron en la televisión siendo muy jóvenes y supieron mantener su carrera a pesar del paso de los años. Así, pudimos contemplar, no sólo su crecimiento profesional, sino también personal y físico. Este, sin duda alguna, fue el caso de Cynthia Rodríguez, la bellísima cantante, actriz y presentadora de televisión que debutó como artista en La Academia y que, a más de 17 años de aquel momento de estrellato, sigue vigente tanto en las redes como en la boca de sus fanáticos.

La esposa de Carlos Rivera se presentó al exitoso reality de TV Azteca en 2005, con el deseo de convertirse en una de las grandes artistas de esta generación. Para su debut, Cynthia hizo una magnífica interpretación de ‘Si no estás conmigo’, canción de apertura de la telenovela ‘Amor en custodia’. Con tan sólo 21 años, Rodríguez impactó al jurado y al público con su voz, ganándose su cariño. Si bien no ganó en esa oportunidad, la mexicana sí consiguió el cuarto puesto y, desde entonces, supo construir una gran carrera profesional.

Un año más tarde, Cynthia volvió a competir en el programa ‘Desafío de Estrellas’, quedando eliminada en la instancia final. No obstante, tuvo la oportunidad de firmar con el sello discográfico Warner Music México, con el que lanzó su álbum solista titulado ‘Soy’. Luego, la intérprete se animó al mundo de la actuación y participó en diferentes telenovelas como ‘Se busca un hombre’, ‘A corazón abierto’ y ‘Corazón en condominio’. Como si fuera poco, debutó como actriz de teatro en la obra musical ‘¡Qué rico mambo!’, producida por Eduardo Paz. ¡Mucho talento y versatilidad!

CYNTHIA RENUNCIÓ A SU TRABAJO COMO CONDUCTORA DE TELEVISIÓN PARA ENFOCARSE EN SU FAMILIA. FOTO: ARCHIVO

Como vemos, Cynthia hizo de todo en su carrera profesional, sacándole el jugo y disfrutándolo al máximo. Sin embargo, tendría un reconocimiento aún mayor como conductora de televisión para diferentes ciclos como ‘Luna Beijing’, ‘Vengache Pa'ca’ y, el más popular, el programa matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’.

Los cambios estéticos de Cynthia Rodríguez

A pesar de que hace un par de meses Cynthia Rodríguez se haya alejado de su trabajo en televisión con el deseo de formar una familia, sus fanáticos la siguen en redes para mantenerse al tanto de su día a día. Ellos mismos han notado, a lo largo de estos años, que el cambio físico de su ídola ha sido notorio, ya sea por la edad o por algunos procedimientos estéticos. Ante esta interrogante, la diva supo aclarar que sólo se ha sometido a una cirugía en su vida, la del busto.

CYNTHIA RODRÍGUEZ TENÍA 21 AÑOS EN SU DEBUT EN 'LA ACADEMIA'. FOTO: ARCHIVO

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud”, confesó Cynthia.