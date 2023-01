Fundamentales, consejos para ayudar a tu mascota adoptada a superar el trauma del abandono

Antes de la llegada al hogar

Previamente a su llegada, debemos asegurar que el perro se encuentre cómodo cuando llegue a su nueva casa. Para ello prepararemos todo lo que necesita con anterioridad:

Lo primero de todo será su cama, ya que al pasar tiempo en una jaula agradecerá un lugar cómodo donde reposar. Puedes comprarla o hacerla tu mismo siguiendo el sencillo paso a paso de nuestro artículo en cómo hacer una cama para perro. Es preferible que sea algo grande a demasiado pequeña.

Lo segundo será situar en un lugar concreto un bebedero con abundante agua fresca.

También necesitaremos comida específica para su edad (junior, adult o senior) y si quieres hacerle la llegada más amena, algo de paté o comida enlatada, ¡les encanta!

LAS MASCOTAS ADOPTADAS SUELEN SER MÁS EVASIVAS O CUIDADOSAS CON SUS NUEVOS AMOS. FOTO: SHUTTERSTOCK

Las golosinas o premios serán imprescindibles para trabajar con él adiestramiento y el refuerzo positivo, cuanto más sabrosas sean, mejor.

Algún juguete o mordedor será también imprescindible ya que algunos perros pueden sufrir ansiedad y van a tener la necesidad de mordisquear.

Un collar o arnés, una correa y bolsas para recoger los excrementos serán fundamentales para sacar a pasear a tu nuevo amigo. Recuerda que los refugios suelen tener dificultades económicas así que llévalo todo contigo en el momento de adoptar al perro, para que puedan utilizar el collar que tienen para un nuevo inquilino.

También puede ocurrir que tu amigo llegue excesivamente sucio. Ten listo un champú, una pipeta y un cepillo para el baño si fuera necesario. También puedes llevarle a una peluquería canina y observar cómo lo hacen si no tienes experiencia.

Recomendamos repasar la seguridad de tu hogar por completo asegurándote que no dejas al alcance de tu nuevo amigo algo que pudiera hacerle daño (vasos de cristal, plantas tóxicas para perros o acceso directo a la basura). Todo lo que consideres que no debe morder retíralo.

Cuando le adoptemos debemos intentar averiguarlo todo sobre él como por ejemplo cuál es su pasado, si tiene miedo al veterinario o si se relaciona bien con otros perros. Es de gran ayuda saber todos estos puntos. Si no tienes información no te preocupes, poco a poco le irás conociendo. Finalmente te recomendamos preparar grandes dosis de cariño, afecto y paciencia.

Los primeros días de un perro adoptado

Cuando adoptemos el perro, de camino a casa, será recomendable darle un paseo largo hasta que observes que apenas hace pipí y que está algo cansado. De esta forma, estará más relajado en el hogar y si intenta orinar apenas hará unas gotitas.

En el momento en el que lleguemos a nuestro hogar con el perro debemos desatarle y dejarle olisquear toda la casa, sin límites. Es importante que conozca su nuevo hogar, todas las estancias y se acostumbre a los olores que hay en él para sentirse cómodo.

Puede ocurrir que intente marcar su territorio orinando un poco en algunos rincones. Es normal que lo haga especialmente si has tenido a otros perros antes, no te agobies, pronto dejará de hacerlo. Recuerda que no es en absoluto aconsejable regañar a un perro recién adoptado, opta por distraerlo para que deje de hacerlo.

Los primeros días pueden ser algo estresantes para ambos. Para paliar la hiperactividad, los orines en casa u otras situaciones será muy recomendable pasearlo, al menos, 4 veces diarias sumando un total de 90 minutos entre todas las salidas. No le ejercites en exceso, simplemente permítele olfatear todo lo que desee, una forma de relajación para los perros.

No le fuerces nunca a interactuar con personas, perros o a realizar obediencia en determinados sitios. Nada que pueda agobiarle. Intenta guiarle hacia tus propósitos usando la comunicación verbal, movimientos con las manos y el uso de premios. También es interesante que aprendas más sobre lenguaje canino, para que puedas saber en todo momento si se está tenso, incómodo o relajado.

La importancia de la rutina y las normas

Los perros son animales de rutina y agradecen la organización. Fija unos horarios concretos de paseo y comida para que tu animal pueda situarse y predecir lo que va a ocurrir en todo momento. Aunque esto te parezca poco relevante, lo cierto es que es una de las formas más efectivas de acostumbrar al perro a un nuevo hogar.

Será básico y fundamental fijar unas normas de convivencia entre toda la unidad familiar. No podemos prohibirle una cosa y luego permitírsela, eso podría confundir mucho al animal. Eso sí, intenta ser lo más tolerante posible al principio, recuerda que puede estar desorientado y asustado o que sus anteriores propietarios fueran caóticos o no fijaran normas de convivencia.

Juegos y diversión

Además de permanecer en el hogar y dar paseos, tu perro necesita disfrutar de la vida. Habrá pasado tiempo en un refugio, sin estímulos y entretenimiento, algo que puede mermar su capacidad de aprendizaje y provocar problemas de conducta.

Debes prepararte para realizar actividades con él ya sea ir a la montaña, la playa o jugar a pelota. Los juegos de inteligencia o los juguetes interactivos pueden ayudarte mucho a la hora de estimularle. Hacerle feliz será fundamental para disfrutar de un perro sano y afectuoso. Dedica tiempo a tu nueva mascota.