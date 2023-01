Evan Peters alzó el Golden Globes y generó polémica del otro lado

La notable templanza de Evan Peters para interpretar al canibalista 'Jeffrey Dahmer en 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' lo llevó a que este año finalmente pudiera llevarse su primer Golden Globes en la premiación. Allí el actor que viene victorioso de su Emmy Awards a mejor actor de reparto por 'Mare of Easttown, subió a recibir el de mejor actor protagónico en serie.

El user @latinus_us compartió el momento exacto en que el que intérprete de American Horror Story subió al escenario y esto dijo: "Gracias a la HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood), a Netflix y al señor Ryan Murphy (el director de la serie) por permitirme ser parte de su berillante version, nuevamente... Alexis Martin Woodall y todo el equipo de postproducción por mostrarme como funciona esta magia brillante", comenzó diciendo.

Fuente: imagen / Jim Ruymen - UPI

Ryan Murphy y Evan posando cob los dos galardones (mejor serie y mejor actor):

"Quiero agradecer a este increíble equipo y directores, fue un esfuerzo de equipo colosal, todos lo dieron todo y yo no estaría aquí arriba sin ellos, quiero agradecer a mi familia, amigos y seres queridos que me ayudaron a levantarme cuando me caí y me llevaron a la línea de meta", siguió en cuánto a lo que le ha costado meterse en la piel de un asesino serial y que necesitó ayuda psicologica para llegar al terreno de oscuridad.

"Por último pero lo más importante quiero agradecer a todos los que vieron el programa, fue uno difícil de hacer, uno difícil de ver pero espero sinceramente que haya salido algo bueno de eso", cerró haciendo referencia a la dureza que implicaba el proyecto para todos.

La punzante crítica del otro lado

Detrás de esta realidad vuelta ficción hay familiares de víctimas, recordemos que Evan se puso en la piel del canibalista Dahmer que acabó con la vida de 17 hombres, algunos menores de edad y luego de la premiación una de las madres salió furiosa a apuntar contra la "victoria" sobre un hecho de extrema dureza, y ella es Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, el muchacho a quién Jeffrey asesinó en 1991.

En diálogo con TMZ Shirley disparó contra Evan criticandolo por la actitud que vio que tuvo al recibir el galardón y no haber utilizado ese tiempo para conmemorar a todas las familias implicadas o llevar adelante la idea de que se dejaran de contar historias de asesinos reales con cierta "pena": "Que los actores ganen roles protagonizando a asesinos hace que la obsesión sobre ellos se mantenga, y que los asesino se jacten de su fama", opinó con cierta decepción.

"Es una pena que la gente pueda tomar nuestra tragedia y lucrar con ella. Las víctimas jamás recibieron un centavo. Lidiamos con esto todos los días", acusando de que la producción de la serie sobre Dahmer no se contactó con ellos siquiera para ofrecerles regalías del éxito de Netflix.