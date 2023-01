Eminem rechazó una suma multimillonaria para actuar en el mundial de Qatar 2022

Hubo mucha polémica en torno a que Qatar fuera el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022. A pesar de esto, se siguió con todo lo planeado y los organizadores decidieron dar lo mejor de sí para ofrecer uno de los mejores eventos de la historia.

Por este motivo, pensaron en Eminem como una de las grandes figuras para presentarse en el escenario. En su momento se barajaron varios nombres de estrellas internacionales, pero entre estos no había sido nombrado públicamente el artista… hasta ahora.

Fue durante una entrevista en el programa de radio Big Boy's Neighborhood, donde el rapero 50 Cent reveló que a él y a Eminem les ofrecieron un total de 9 millones de dólares para actuar en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

El primero recibió la propuesta a raíz del espectáculo que ofrecieron en el medio tiempo del Super Bowl. En cuanto a dicho presupuesto, un millón le correspondía al intérprete de “In the club” y los otros ocho eran para su posible compañero de escenario.

A él le pareció una oferta atractiva, por lo que decidió acercársela a su colega, aunque el cantante de 50 años quiso saber nada sobre el tema, simplemente dijo que no. Incluso, su equipo sabía que no había manera de poder convencerlo.

A pesar de que no se conocen los motivos, es fácil especular que el rapero de “Love the Way You Lie” rechazó la oferta debido a la discriminación sistémica contra las mujeres y la comunidad LGBTQ+ que se vive en Qatar.

Así como con las muertes reportadas de varios trabajadores migrantes que ayudaron a construir los estadios donde se llevaron a cabo los juegos.

50 Cent y Eminem brindaron un show espectacular en el Super Bowl.

Es de público conocimiento que Eminem ha tomado en varias ocasiones una posición firme respecto a temas políticos. No tiene temor de expresar su postura ni de decir lo que piensa.

Hasta el momento, el artista no ha salido a dar algún tipo de declaración sobre el asunto. Muchos esperan que lo haga durante las próximas horas, mientras que otros intuyen que preferirá mantenerse en silencio para evitar cualquier tipo de polémica.