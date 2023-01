Demuestra qué tan inteligente eres al resolver el acertijo visual: busca la letra 'N' en la imagen

Los usuarios que tienen un rato de su día libre, pueden aprovecharlo entreteniéndose mientras buscan la solución a algún acertijo visual. Con ese fin es que, a diario, compartimos nuevos retos visuales para hacer jugar a nuestros lectores, mientras ellos ponen a prueba sus capacidades intelectuales. Es que, por más que se trate de un modo de recreación, deberán hacer uso de sus habilidades mentales para conseguir superarlo.

El acertijo visual que compartimos hoy presenta un diseño de lo más atractivo e innovador. Sobre un fondo amarillo se puede observar una repetición de la letra 'M' en color azul. Estas palabras se encuentran un poco inclinadas hacia la derecha superior, con el fin de confundir a los internautas a la hora de buscar el elemento oculto.

Así es, para resolver el reto visual del momento, deberán localizar a lo largo de la imagen un objeto en particular. Se trata de otra letra, diferente a la que predomina en la placa. No obstante, no los dejaremos solos y tenemos la bondad de demostrarles una pista. La letra que deben encontrar es 'N', y deben hacerlo en un tiempo límite de 15 segundos. ¡Manos a la obra!

ACERETIJO VISUAL. FUENTE: MDZ ONLINE

Una vez más, aparecemos para resolver el misterio. En la última fotografía verás que la palabra oculta se escondía en el cuadrante izquierdo e inferior, donde se señala con color morado la letra 'N'. Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura.

