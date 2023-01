La insólita reacción de la Doctora Polo a la canción de Shakira contra Piqué

Shakira y Bizarrap hicieron explotar las redes con la nueva ‘Bzrp Music Sessions #53’, en la que la artista colombiana hizo una tiradera hacia su ex pareja, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí. Sobre una base de electro-pop y con algunos momentos de trap, la cantante de 45 años entonó frases que, en cuestión de horas, se volvieron icónicas, haciendo que todo el mundo hablara de ellas.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu”; "Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan"; “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-Pique”, son algunos de los versos más aclamados de la exitosa canción de Shakira contra Piqué.

Como si fuera poco, a menos de dos días del lanzamiento de la canción, Shakira y Bizarrap rompieron récords en todas las plataformas de streaming. En YouTube, la Music Session se convirtió en el mejor estreno latino de toda la historia, puesto que, en menos de 10 horas ya había superado los 25 millones de reproducciones, ganándole a ‘Despacito’ de Luis Fonsi que cosechó 24,8 millones en las primeras 12 horas. Es más, hasta el momento el número asciende a los 65 millones, dejando claro que se trata del hit más importante del 2023.

En un contexto de euforia por la tiradera de Shakira, distintas personalidades del mundo del espectáculo y de las redes han grabado su reacción, logrando que se hable más y más del tema. Quien no se quedó atrás fue la mismísima Doctora Polo, haciendo un video para Tik Tok e Instagram en el que revela su opinión.

LA DOCTORA POLO REAPARECIÓ EN LAS REDES TRAS EL LANZAMIENTO DE LA BZRP MUSIC SESSIONS #53 CON SHAKIRA. FOTO: ARCHIVO

Así fue la reacción de la Doctora Polo

La inolvidable presentadora de ‘Caso Cerrado’ volvió a aparecer en las redes haciendo lip sync (sincronización labial) de una vieja frase suya. “Cuando escucho la nueva canción de Shakira y BZRP”, escribió la Doctora Polo sobre el clip repitiendo las palabras: “¡Ay, Dios mío! ¡Qué loquera! No, yo no puedo con estas locuras”.

De inmediato, el video reacción de la Doctora Polo se volvió viral en ambas redes, sobrepasando las 8 millones de reproducciones y el millón de ‘likes’. Asimismo, sus fanáticos, que se alegraron de volver a verla frente a sus pantallas, escribieron estos comentarios: “La doctora imitando a la doctora”; “así mismo!!! Me encanta la canción y la Dra on top siempre!!”; “Si voy a facturar así, quiero ser Shakira jauauauaa aunque sea una vez”; “Jajajajaajaja la skakira le dio con todo”; “sabes que el chisme está bueno cuando te sale la doctora polo; “Al rato los tienes en caso cerrado”.