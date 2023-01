El platillo favorito de Karol G: Pasta con ragù a la bolognese, aprende a prepararlo fácilmente

La cantante y compositora colombiana de reguetón, pop y trap latino, Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, no para de presentar éxitos y trabajar incansablemente a diario para conseguirlos. Pero hoy no venimos a hablar de su reconocida faceta musical sino de su plato favorito: pasta con ragù a la bolognese. Desde MDZ te compartiremos la receta para que prepares esta delicia mientras tarareas "Ay que rico Dios mio". ¡Manos a la obra!

Karol G. Fuente: Casa de Campo Living

Ingredientes

500 gr de tagliatelle frescas o secas

50 gr de zanahoria

50 gr de apio

50 gr de cebolla

350 gr de carne picada de ternera

150 gr de panceta

4 cucharadas de triple concentrado de tomate

1 vaso de caldo de carne o de agua

Medio vaso de vino tinto

Medio vaso de leche (opcional)

1 cucharada de mantequilla o dos de aceite de oliva virgen

Pimienta negra al gusto

80 gr de parmesano rallado

Procedimiento

El primer paso para preparar una deliciosa pasta con ragù a la bolognese, el platillo favorito de Karol G, es comenzar por cortar la panceta y las verduras bien pequeñas. Luego, sofríelas con la mantequilla o el aceite a fuego lento. Ve subiendo el fuego y añade la carne picada. La dejarás dorar por aproximadamente 5 a 10 minutos. Pasta con ragù a la bolognese. Fuente: TasteAtlas

Es momento de agregar le vino, que en cuestión de un minuto o dos, notarás que el alcohol se habrá evaporado, apenas pase eso, incorpora el concentrado de tomate a la salsa, previamente diluido en el vaso de agua o de caldo. Puedes elegir si quieres optar por utilizar salsa de tomate o tomate natural hecho puré, ya que la cantante colombiana comentó, en un episodio de Made From Scratch, la serie de FUSE, que para preparar ragú a la bolognese no utiliza salsa sino puré de tomate. ¿Tú qué prefieres?

Para continuar con esta receta imperdible, deja sofreír el ragù durante 1 hora y media a fuego muy lento, incorporando un poco de caldo o leche, pero esto solo hazlo si notas que se está pegando o quedando completamente sin jugo.

Pasado ese tiempo de cocción, prueba y ajusta de sal y pimienta al gusto. ¡Y el ragú ya estará listo! Por último, céntrate en preparar la pasta: pon a hervir agua y, cuando llegue al punto de ebullición, agrégala a la cacerola. Sigue las instrucciones de su paquete y, una vez que esté cocida, mézclala perfectamente con la salsa y, si te parece más conveniente para que no quede seca, otra cucharada de mantequilla. Pasta con ragù a la bolognese. Fuente: Recipe30

Sirve esta pasta con ragù a la bolognese junto con un poco de parmesano rallado o el queso de tu preferencia y ya tendrás lista una comida riquísima y rendidora. Pero no es cualquier comida ¡es la favorita de la diosa Karol G! Como notarás, la receta es super fácil de llevar a cabo, así que no tienes excusa alguna para prepararla y sentirte una bichota cocinera ¿por qué no? Morimos de ganas de saber cómo te salió. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.