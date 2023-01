Después de Shakira, llegó Miley Cyrus para apuntar sin piedad en contra de Liam Hemsworth

Una de los esperados regresos para este 2023 era Flowers, la primera canción del año que sacó Miley Cyrus perteneciente a su nuevo disco que próximamente saldrá, y que trajo una cola infinita de repercusiones por los constantes palitos hacia su ex, Liam Hemsworth al decir frases como "Puedo amarme mejor de lo que tú a mi" // "Puedo bailar conmigo misma" // "Puedo darme la mano yo misma".

En el video se la puede observar a la ex chica Disney caminando sola por Malibú, mientras que baila y cómo luego aparece en la casa (haciendo alusión a dónde vivía con Liam Hemswort). Allí se la puede observar dandose una ducha, haciendo ejercicios y nadando mientras que grita al ritmo "Yo me puedo amar sola, cariño".

Referencias

Miley utiliza frases en contracara a 'When I Was your man' de Bruno Mars, el detalle no menor es que aquella canción se la dedicó su ex esposo, el actor Liam Hemsworth cuando estaban juntos. Pasado el tiempo y luego del tortuoso y tóxico vínculo la la intérprete de 'Wrecking ball' decidió utilizar algunas partes como la primera parte que comienza "perfecta" para luego saltar a la superación con la que logró salir adelante.

Fuente: Imagen / captura - Youtube.

Las indirectas tiempo después

Recordemos que no es la primera vez que Miley promociona su música haciendo a todos parte de su vida personal, puesto que ya viene desde hace tiempo al igual que las artistas: Taylor Swift, Selena Gómez, Taylor Swift, Adele, Shakira, Maria Becerra, Karol G, Lali, entre tantas otras de la industria musical y que siguen siendo celebradas por el público en general.

El vínculo que no próspero

Todo empezó con color de rosas, Liam y Miley se conocieron trabajando en 'La última canción' allí por el 2010 y el flechazo fue inminente, tan así que en el 2018 dieron el gran paso de sus vidas, el casamiento rodeado de su círculo más íntimo pero golpe llegó luego, dado que tan sólo han durado 8 meses desde que se juraron amor eterno y cada cuál rehizo su vida. No obstante luego vinieron ciertas dedicatorias como ya hemos visto anteriormente.

Fuente: Imagen / Getty Images

El cuento de hadas que no terminó bien.

Es correcto que no todas las ex parejas suelen llevarse bien, de hecho muchas deciden exponer sus situaciones volcandolas al papel y luego lograr que mucha gente se sienta identificada, en el caso de Miley Cyrus siempre se puso en la mira la actitud de Liam para con ella, en la que lo han acusado de 'humillarla' o no 'dejarla ser' en reiteradas ocasiones. Luego de un tiempo ello que algunos creían, terminó confirmándolo la mismísima artista al creer las canciones: Wrecking Ball, Malibu, What do y Know, Midnight Sky y ahora Flowers... aunque se especula que su nuevo disco 'Endless summer vacation', tendrá más capítulos por debatir...