Sol Pérez conquistó con una nueva serie de fotos frente al espejo

Una de las figuras jóvenes de la TV que sabe bien cómo llamar la atención de todos es Sol Pérez. Ya sea adelante de las cámaras de Canal 26, Telefe o en Instagram, cada vez que da señales de vida, todas las miradas se dirigen hacia ella.

Sus vestimentas siempre dan de qué hablar. El año pasado, en la entrega de los Premios Martín Fierro nadie pasó por alto lo que eligió para la ceremonia y hubo quienes la criticaron ferozmente. Pérez optó por un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda: una pollera larga con un tajo profundo y la parte de arriba un top.

Benito Fernández, sobre la elección de la joven, señaló: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Patricia Profumo manifestó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Al oír las repercusiones, en una entrevista televisiva, Pérez manifestó: "Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".

Sol Pérez

Ahora, nuevamente acaparó toda la atención con sus prendas. Esta vez lo hizo desde su casa y frente al espejo. La analista de Gran Hermano conquistó con una nueva serie de fotos con un look blanco y negro que nadie pasó por alto.

