Pelea extraña en pleno enero, azotador se pelea con avispa: ¿Quién ganó?

Uno puede deslumbrarse frente a los paisajes que ofrece la ciudad de Mar del Plata en Argentina: playas extensas, arquitectura de primer nivel, polos gastronómicos top. Sin embargo, muchas veces la admiración y la sorpresa está en las cosas pequeñas. La naturaleza muchas veces acerca ese tipo de "nimiedades" que se convierten en algo curioso y atractivo si nos detenemos a contemplarlas.

En un domingo de enero de 2023 a puro sol, caminando por una calle del barrio de Los Troncos, vi algo que jamás había visto en mi vida: una "pelea" entre un azotador y una avispa. Azotador para los mexicanos o gata peluda para los argentinos o procesionarias para los chilenos, el nombre científico de este lepidóptero es Hylesia nigricans.

Fiel a mi instinto periodístico, saqué mi teléfono celular y me puse a grabar. No es la mejor filmación de la historia y tampoco tenía los equipos que puede tener un periodista de National Geographic filmando la sabana africana, pero al menos quise compartir con el mundo esta pelea tan inusual como sorprendente. También me ayudó a saber un poco más sobre la naturaleza de este planeta y a googlear y enterarme algunas cuestiones como que hay ciertos tipos de avispas que "parasitan" a las orugas depositando sobre ellas sus huevos que luego se convertirán en avispas.

Lo curioso de la pelea registrada en este video es también el lugar: plena acera de un barrio edificado -tranquilo pero edificado al fin- de Mar del Plata (Argentina). Antes de ver el video, que no muestra un claro ganador, te desafío a adivinar quién puede haber ganado esa batalla. En el próximo párrafo te cuento el final.

Uno de los participantes de la pelea viral.

La batalla la ganó la avispa. En medio de la pelea, la Hylesia nigricans comenzó a derramar un líquido y ya estaba casi sin movimiento. Luego quise intervenir con una "ramita" y la avispa salió volando mientras la oruga permanecía inmóvil. A los pocos segundos la avispa volvió pero yo ya había dejado de grabar el video y seguí mi camino sorprendido con la naturaleza tan extraordinaria que habita nuestro planeta: vale la pena tomarse unos segundos para contemplarla y sentirse pequeño.