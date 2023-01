Las románticas y lujosas vacaciones de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

Tamara Falcó e Iñigo Onieva luego de sellar su segunda oportunidad públicamente decidieron irse hacia Europa para recibir el 2023 acompañados, y así fue cómo compartieron en Instagram sus días desde Finlandia.

La primera en dar el paso de hacer pública su nuevo viaje fue la socialité quién publicó un carrousel de fotografías en el polo norte allí se los puede observar a ambos abrigados: con copas de vinos, estadía en un Iglú, fogatas, pinos nevados, arrumacos y leñas.

El motivo por el que quisieron volar hacia allí era por el deseo que tenía Tamara de poder ver una aurora boreal, un espectáculo único por el que tantos turistas deciden invertir para poder ver de cerca, aquel evento místico, por su parte la colaboradora de El Hormiguero contó como fue aquella experiencia: "Vinimos con Iñigo para ver las auroras pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuviera en tu propia casa", escribió mientras etiquetaba a la agencia de viaje que hizo posible que ellos tuvieran unos días románticos.

Por su parte el empresario gastronómico compartió bellas postales de la travesía algunas en modo de réplica a las que ya había subido Tamara y en otras de ellas se puede espiar: ciervos en la nieve y la buena compañía de los perros Siberian Husky qué habitan en las bajas temperaturas. El posteo lo acompañó con un significativo mensaje a pura reflexión en el que rezaba:

"El amor gana, es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí, tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir, porque cómo dice el dicho lo que no nos mata nos hace más fuertes", comenzó diciendo en cuánto a los errores y tropiezos que pueden existir en una relación y que tanto le ha costado rearmar junto a Tamara.

"Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos. Lo vivido tras nuestra ruptura ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida, pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una gran lección, de la que saco muchas lecturas positivas, sobre todo el saber lo que quiero para mi vida...", continuó frente a un extenso escrito que hizo sobre todo el proceso que le ha llevado la separación y ahora el hecho de que se reconciliaran.

Las palabras de halago

En medio del largo relato de Iñigo compartiendo su costado más vulnerable si se quiere más abajo hace referencia directamente a sus sentimientos hacia Tamara: "Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida. Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Dónde compartir risas, retos, lloros, proyectos, todo. Me considero el hombre más feliz del mundo y no te puedo admirar más. Hace falta mucha valentía por habernos dado una nueva oportunidad, te quiero mi amor", sumó en piropos y aclaraciones sobre la gran lección que le ha dado la separación.

Además de ello, Iñigo ya más cercano al cierre agradeció a familiares, amigos, compañeros de trabajo y también a gente desconocida que decidieron mandarle mensajes de apoyo por medio de un mensaje privado al Instagram.

La actitud de Iñigo

Si bien jamás borró las fotos previas junto a Tamara Falcó, Onieva restringió los mensajes públicos de la red social para evitar todo tipo de hate, más allá de que ha llegado a recibir algún que otro de aliento en el que aplauden la valentía sobre lo que escribió.