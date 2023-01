Con un ajustado corset, Manelyk González levantó la temperatura de la red

Manelyk González ha vuelto a hacer de las suyas: sorprender al mundo entero con sus apariciones en la red. Es algo que la “chica reality” sabe hacer a la perfección, compartiendo imágenes de su silueta perfecta en Instagram, donde sus 15,2 millones de seguidores halagan cada nuevo contenido que sube.

La ex participante de ‘Acapulco Shore’ se ganó el cariño del público en dicho reality a pesar de haber sido una de las celebridades más controversiales, siempre rodeada de polémicas. No obstante, Manelyk aprovechó su rol de influencer para comenzar a hablar a diario con sus fanáticos mediante historias de Instagram, creando una increíble unión.

MANELYK GONZÁLEZ ENSEÑÓ SU FIGURA PERFECTA Y ENCANTÓ A TODOS. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

De esta forma, cada vez que González reaparece en las redes causa furor y hace que todo el mundo esté hablando de ella. Lo mismo sucedió en las últimas horas, cuando Manelyk subió un provocativo álbum de fotos que robó más de un suspiro. En las imágenes, la actriz celebrity mexicana se vio de lo más seductora luciendo un corsé negro en combinación con un brasier rosa pastel y unas bragas de encaje.

Con estas fotografías Manelyk dejó en claro que tiene una figura envidiable, revelando sus curvas de infarto en la red. Sin embargo, le añadió un toque de ternura a las imágenes, llevando puesto un abrigo color gris y mirando hacia la cámara con mucha delicadeza.

LA INFLUENCER PROMOCIONA SU LÍNEA DE FAJAS. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

“Les presento a mi mejor amiga. mi cinturilla powernet @by.manelyk puedo traerla bajo la ropa… la verdad yo amooooo dormir con ella para moldear mi cuerpo @by.manelyk”, escribió la diva en la descripción del posteo que rompió la red de la camarita, haciendo referencia a su nuevo emprendimiento de fajas.

En pocas horas, Manelyk recibió más de 210 mil ‘me gustas’ y cientos de comentarios como los siguientes: “Que preciosa”; “Wow”; “I want!”; “Las fajas magicas”; “Bombón”; “Que amiga tan chingona tienes”; “Bellísima”; “pareces una muñeca”; “Hermosas”.

El increíble festejo de cumpleaños de Manelyk

Este jueves 12 de enero, Manelyk González celebró su cumpleaños número 34, rodeada de amigos y seres queridos. La ex novia de Jawy decidió irse de fiesta a un restaurante de lujo, donde no paró de bailar y de beber en la mejor compañía. En historias de Instagram, la influencer mostró el look que eligió para lucir en esa fecha especial, conformado por un top tejido y una falda llena con un gran tajo en el costado. La diva completó el outfit con unas botas blancas y, en el cabello, llevó unas extensiones con forma de rastas. ¡Una verdadera bomba!