¿Cande Tinelli se operó los glúteos? Por fin reveló el secreto

Candelaria Tinelli suele utilizar sus redes sociales para compartir momentos de su vida privada, junto con su mascota, su familia y amigos. Recientemente la influencer subió un posteó posando con su mejor bikini, luciendo hermosa como siempre y generó revuelo entre los usuarios. Tal como parece algunas personas se quedaron en la edad de piedra, porque siguen opinando y haciendo comentarios negativos, sobre el cuerpo de los demás.

Cande y Mica Tinelli. Imagen de Instagram.

El hecho de opinar sobre los cuerpos ajenos y lanzar comentarios de odio, quedó en el pasado, pero parece que algunas personas no aprendieron nada, porque siguen molestando y hostigando a las celebridades. En muchas ocasiones, Cande Tinelli ha sido el blanco de los 'haters' de las redes sociales. Recientemente, salió a aclarar sobre un tema que le preguntan siempre: las cirugías plásticas.

Hace algunos días atrás la hija de Marcelo Tinelli compartió en su cuenta de Instagram, una fotografía desde Punta del Este, donde está instalada hace varias semanas. La empresaria posó en un traje de baño de dos piezas, en color nude, como toda una diosa. Sin embargo, muchas personas comentaron la publicación haciendo referencia a cosas negativas, e incluso sintieron la curiosidad de preguntar o afirmar si se operó o no los glúteos.

Por esta razón, Candelaria Tinelli se cansó y contestó a todos los usuarios cuál es la verdad. "Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno", seguido de eso la influencer etiquetó a su cirujano plástico, el doctor Gustavo Sampietro. Por otro lado, expresó que no tiene problema en hablar de las cosas que se hace, ya sea retoques, operaciones, o tatuajes.