Lizzo envía un emocionante mensaje y conmueve a todos

Lizzo es reconocida en todas partes del mundo por sus brillantes canciones, pero no solo eso, sino también por expresar mensajes de amor propio. En esta ocasión, la artista ha vuelto a usar su voz para defenderse de las personas que la acosan en las redes sociales. Para esto grabó un video lanzando unas palabras casi superpoderosas. Obviamente el clip tuvo tanta repercusión que llegó a salir en cientos de medios internacionales, e incluso Cosmopolitan hizo una traducción del mensaje.

La cantante estadounidense decidió grabarse a sí misma porque se hartó de todos los 'haters' que se esconden detrás de los dispositivos y le envían mensajes de odio hacia su persona y su cuerpo. "El discurso en torno a los cuerpos está oficialmente cansado", dijo Lizzo, haciendo referencia a su agotamiento para con los comentarios negativos que envía la gente. Opinar sobre los cuerpos es aburrido y es algo que quedó en el pasado.

"He visto comentarios que van desde 'Dios mío, me gustabas cuando eras más gorda, ¿por qué perdiste peso?' o 'Dios mío, ¿por qué te has quitado grasa? Me gustaba tu cuerpo antes' hasta 'Dios mío, eres tan gorda, necesitas perder peso, por tu salud", expresó Lizzo en el video de Instagram. Luego le pareció bien hacer una especie de reflexión y elevó el tono aún más, porque parece que esa es la única manera en la que los 'haters' entiendan el mensaje.

"¿Estamos bien? ¿Nos damos cuenta de que los artistas no están aquí para encajar en unos estándares de belleza? Los artistas están aquí para hacer arte..., y este cuerpo es arte. Y voy a hacer lo que quiera con este cuerpo", concluyó el video. Asimismo, Lizzo agregó en el pie de la publicación una frase dando a entender que si las personas tuvieran que pagar dinero por cada comentario que publican, quizás pensarían dos veces antes de escribir.

Hay muchos usuarios que utilizan su tiempo libre en enviar mensajes y comentar de manera negativa a los personajes públicos. Según la opinión de la artista el tiempo es oro, ¿De verdad hay gente que lo utilizaa para escribir mensajes de odio hacia el cuerpo de otras personas?.