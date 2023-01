Issa Vegas volvió a deslumbrar con mucha sensualidad

Issa Vegas volvió a conquistar a todos, la modelo y crossfiter compartió en Instagram un extenso carrousel posando con el celular en mano, mientras que de fondo se percibía la preciada vista con palmeras en la parte exterior de su hogar de Miami.

En modo provocativo, Issa compartió unas fotografías posando en una de las partes de su casa en la que se la ve luciendo un conjunto de traje de baño con forma de firuletes de un mix de colores: verde claro y oscuro, violeta y rosa fluorescente.

Issa en modo entrenamiento 'hogareño'.

Si bien todo los días hace una exigente preparación física para llegar bien a la competición no sólo comparte las rutinas en el gimnasio, si no que además lo traslada hacia su casa dónde no tiene tregua consigo misma.

En un nuevo entrenamiento se la puede ver a Issa compartieron una rutina de gluteos para que entremedio de las vacaciones dediques unos 30 minutos a varios ejercicios saludables para mantenerte en forma y con un outfit deportivo cómodo como el que escogió la modelo: Top blanco y short marmolado.

Los tips de Issa

En la descripción del mismo se puede ver cuales son los pasos a seguir para lograr esa figura tan deseada en el que reza 1. Hacer 6 rondas, de 30 segundas de los siguientes ejercicios: Burpees (sentadillas), gusanos, sentadillas saltarinas, rodillas al codo, estocadas inversas + sentadillas.

El tiempo para la diversión está intacto

Sucede que si bien Issa se muestra con una constancia permanente también guarda un poco de energías para divertirse con sus clásicos bailes, sin dejar de mostrar su físico trabajado pero demostrando otro de sus grandes dotes acompañada por su una de sus mascotas.

En el video se la observa a Issa con el look de entrenamiento haciendo twerk, un perreo a cámara mientras que se percibe al perro arriba de un sofá blanca, además de que se ven las palmeras en la parte externa de su casa.