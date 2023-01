Qué dice la canción más triste que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa se encontraron por primera vez a comienzos de este siglo. Fue en un restaurante de Buenos Aires, cuando él trabajaba para la campaña política de su papá, Fernando de la Rúa, y ella estaba presentando uno de sus discos.

Shakira y Antonio de la Rúa

La cantante colombiana tenía 23 años y el abogado argentino, 27. Esta diferencia de edad no fue un condicionante para que vivieran una intensa historia de amor que casi termina en el altar. Para tristeza de cientos de personas, se separaron en 2011 y si bien al principio parecía que todo marchaba pacíficamente, la ruptura fue muy escandalosa.

Luego de su quiebre amoroso, el letrado inició una batalla judicial contra la intérprete que tras varios idas y vueltas, terminó en la nada. Luego de un lustro, de común acuerdo, Shakira y Antonio De la Rúa decidieron ponerle un freno a la batalla judicial.

Shakira y Antonio de la Rúa

Como buena artista, Shakira transmutó su dolor en música y al separarse, le dedicó una última y triste canción a su ex: Lo que más. Es una melodía triste en la que se despide del abogado y habla de una relación en la que en algún punto era perfecta y ya está desgastada. No tiene esperanzas de tomar un segundo aire y en la que se opta por terminar a pesar de lo mucho que duele.

"Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte. Y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza", canta la barranquillera.

Noticias Relacionadas Qué respondió Antonio de la Rúa cuando le preguntaron por Shakira

Y en el estribillo, dice: "Eres lo que más he querido. En la vida lo que mas he querido. Eres lo que más he querido en la vida. Lo que más he querido".