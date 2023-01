En ropa interior, Florencia Peña levanta la temperatura de la red

En cada oportunidad que Florencia Peña hace algo nuevo, la diva la rompe y hace que todo el mundo esté hablando de ella. Si no es por su trabajo como actriz, presentadora de televisión y humorista, son sus declaraciones respecto a su vida privada, como también sus fotografías modelando, lo que la mantiene vigente.

En Instagram, la influencer argentina de 48 años cuenta con seis millones de seguidores fieles a su contenido. Es así que, cada publicación que Flor Peña realiza en la red social de la camarita se vuelve furor. Lo mismo sucedió en las últimas horas, cuando la intérprete de Moni Argento escribió un simple “Buen día, @divasplayok”, pero acompañado de una fotografía candente.

FLORENCIA PEÑA ROBÓ SUSPIROS DESDE SU HABITACIÓN. FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

La imagen en cuestión retrata a una Flor Peña sensual, segura de sí misma, exhibiendo su figura perfecta desde una habitación. Para la ocasión, la conductora de ‘La Pu#a Ama’ lució una tanga en color negro y una remera musculosa gris que le quedaba como top, revelando sus tatuajes. De esta forma, con pocas prendas, la actriz demostró que sabe cómo mantener su físico de infarto.

Miles y miles de usuarios llegaron a comentar la foto de Flor, asegurando que, una vez más, la rompió: “Que lindas que son las mujeres argentinas. Saludos desde Argentina”; “Que rubia hermosa”; “Diosa total”; “Hay varias envidiosas en la vuelta!!! Tas divina!!!!!”; “Sin palabras para semejante belleza”; “hermosa y sexy!!”; “Q belleza por favorrrr”.

Pero sus fanáticos también aprovecharon la oportunidad para bromear acerca del icónico personaje que Peña supo volver a interpretar en ‘Casados con Hijos’, dejando mensajes como los siguientes: “Sabes algo de esto, moni?”; “Flor ayer los vi en el teatro! Diversión absoluta”; “Moniiiii así lo vas a convencer a Pepe”.

La emoción de Flor Peña por el regreso de Casados con Hijos

El jueves 5 de enero de 2023 volvió a las tablas la familia más icónica, disparatada y divertida de la Argentina, “Los Argento”. Con un formato teatral y renovado, el clásico ‘Casados con Hijos’ llegó al Gran Rex con sus queridos protagonistas: Guillermo Francella en la piel de Pepe, Flor Peña como Moni, Luisana Lopilato como Paola, Darío Lopilato como Coqui, Marcelo de Bellis como Dardo, y con la participación especial de Jorgelina Aruzzi.

Sin dudas, el regreso fue todo un éxito, puesto que tanto la crítica como el público aclamó la obra. Aunque fue el mensaje de Flor Peña post estreno lo que emocionó a todo el mundo: “¡Qué locura vivimos anoche en el estreno de Casados con hijos... He hecho mucho teatro, me he subido muchas veces al escenario, pero lo que vivimos anoche, yo no lo viví nunca en mi vida”.