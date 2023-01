El particular entretenimiento de Issa Vegas en el que no deja de lado su costado sexy

Issa Vegas tal cómo hemos mencionado previamente emprendió su regreso a Miami y en medio de dividirse su tiempo cómo una 'health girl' a puro entrenamientos también aprovecha para darse otros gustos como ir a la cancha, y así se lo compartió a sus seguidores de Instagram.

@issavegas

La moda de Issa

No es una incógnito su pasión por sentarse a disfrutar de un partido recordemos que previamente se mostró muy feliz por el triunfo de Argentina. Issa aprovechó un día cualquiera para ir a ver al equipo Miami Dolphins aunque aclaró en la descripción que no es fanática: "No es mi equipo pero fue divertido". Allí se la ve luciendo un ourfit clásico pero con cierta sensualidad. En la parte superior un top blanco, debajo un jean y como un motivo para cuidarse del sol, gorra de gabardina de la marca deportiva Reef y unos anteojos Ray & Ban.

El gran desafío de Issa

Sucede que la crossfiter se está preparando para una fuerte competencia de peso, como bien se sabe hace ya bastante tiempo que Issa mantiene una fuerte constancia y así es cómo lo podemos ver de manera cotidiana tanto en su Instagram como en Tiktok dónde hasta comparte diferentes rutinas de los ejercicios a tener en cuenta (siempre con supervision profesional en el caso de ser principiante).

En formato de reel, se la ve a Issa con una microbikini estampada y debajo un culotte de blanco, además de mostrar el largo, forzado y exigente proceso en el gimnasio para estar apta para la competición internacional llamada Wodapalooza en la que participan 1500 atletas del deporte y de la que clasificó la modelo que pronto buscará alzar el trofeo que como todos los años se desarrolla el 15 de febrero.