Nacho y Melany Mille anunciaron su compromiso, pero así comenzó su historia de amor

La pareja, quien lleva un poco más de 3 años y una hija en común, finalmente se comprometió. El momento más soñado para ambos fue durante el cumpleaños de Melany Mille. Sin sospechar nada, la modelo y también periodista, pensó que se trataría de un festejo más y jamás imaginó que Nacho Mendoza le entregaría un gran anillo de compromiso.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video donde le mostró a sus seguidores cómo planeó la adquisición de la joya. También se puede ver cómo fueron las celebraciones de la periodista para su cumpleaños, las cuales empezaron con un íntimo festejo con un desayuno casero junto a su hija.

#Espectáculos | ¡Se casan! Nacho le dio el anillo a Melany Mille https://t.co/0t04DSfaHl — VPItv (@VPITV) December 26, 2022

Para culminar con una gran celebración, Nacho fue por más y su le pidió casamiento a su pareja en un yate de lujo en Miami.

Para el pedido de matrimonio, Nacho Mendoza se encargó de un festín de sushi y una torta de cumpleaños para su amor. Luego de pasar un rato en el mar divirtiéndose en unas motos de agua, la pareja tuvo un momento de relax y fue justo en ese instante cuando el artista sorpresivamente sacó una caja de color rojo y le hizo la gran propuesta a Melany Mille.

Sin dejar de mostrar el asombro y la emoción de la modelo, el cantante de 39 años sacó de la cajita un increíble anillo de diamantes y se lo colocó cuidadosamente en el dedo anular izquierdo de quien ahora es su futura esposa.

Su historia de amor: polémica relación

Nacho Mendoza se había separado en octubre de 2019 de Inger Devera. Desde ese momento, muchos acusaron al cantante de haberle sido infiel a su esposa con la modelo y presentadora Melany Mille.

Como consecuencia, esta historia de amor comenzó un poco controversial. En varias ocasiones, tanto el cantante como la conductora negaban tener una relación amorosa. Incluso, hasta recurrieron a las redes sociales para desmentir todos los rumores.

No obstante, al poco tiempo el propio venezolano salió al frente y confirmó que sí tenía una relación con la modelo y hasta aseguró que se encontraban en la dulce espera de una niña. Nacho y Melany Mille en el yate donde Mendoza le propuso casamiento.

Tras darse a conocer la feliz noticia, hubo gente que los felicitó como otros que no reaccionaron con agrado, hasta le enviaron mensajes poco amables. Lejos de esconderse o avergonzarse, Melany hizo público su amor y respondió:

“Este es 'el respeto, el amor y la decencia¿' que los moralistas que me escriben profesan, por inventarse un cuento de culpables e inocentes en sus cabezas que no está ni cerca de la realidad”.

Aunque muchos la señalaron como la tercera en discordia entre la separación de Nacho y su ex, Inger Devera, ella dijo: “Todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad”.

Así es que de apoco la pareja se ha mantenido al margen de los medios y las redes para vivir su relación en la intimidad, hasta que recientemente anunciaron su compromiso.