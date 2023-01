La tradición de Sofía Vergara en Año Nuevo

Sofía Vergara es considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense y esto se debe a su brillante participación en la serie 'Modern Family'. Todos recordamos el personaje de Gloria Pritchett porque es uno de los principales del programa y tiene una personalidad única. Recientemente se viralizó un video donde aparece la actriz interpretando este personaje, compartiendo su gran secreto para empezar Año Nuevo de la mejor manera.

Modern Family, imagen de archivo.

Una de las características distintivas de Gloria Pritchett es la dificultad para hablar en inglés, por eso en muchas ocasiones imita el sonido de las cosas cuando no sabe cómo llamarlas. A veces exagera las expresiones faciales y los gestos e incluso se pone a gritar cuando está enojada.

Sofía Vergara como Gloria Pritchett. Imagen de ABC.com

En uno de los episodios de la temporada 4 de Modern Family, Gloria se encuentra preocupada porque no encuentra las uvas, así que le pregunta a su esposo, Jay Pritchett si sabe a donde pueden estar. Sin embargo, muy despreocupado le responde que él se las comió, así que ella se muestra enojada, porque no podrá realizar su tradición de Año Nuevo.

Jay no entiende porqué es tan importante para su esposa comer uvas, entonces ella le explica. Todos los años come esta fruta para Nochevieja, porque es una costumbre que le asegura suerte. "Es una tradición. A medianoche se comen 12 uvas para pedir 12 deseos, 1 para cada mes del año", explica Gloria, por lo que su esposo le pregunta: "De verdad crees que eso funciona?". Obviamente, la mujer no se queda callada así que le responde: "Hace cinco años yo era una madre soltera que vivía en una escoria. Hoy estoy manejando a Palm Spring en mi auto nuevo, con mi esposo rico".

Lo cierto es que la tradición que practicaba Gloria cada año, es una de las costumbres más populares para recibir Año Nuevo. De hecho en varios países del mundo realizan esta practica en la cena de Nochevieja, confiados de que esta práctica traerá buena suerte y los mejores deseos para el próximo año.