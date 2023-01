French toast o tostadas francesas deliciosas y fáciles de preparar paso a paso

La french toast o tostada francesa, “es un plato hecho de una rebanada de pan que es empapada en leche, almíbar o vino y, tras ser rebozada en huevo, se fríe en una sartén con aceite” esto según Wikipedia. Para nosotros es simplemente una delicia que se endulza con miel, melaza o azúcar y se aromatiza con canela.

French toast. Fuente: Serious Eats

Ingredientes

2 huevos medianos o grandes

80 ml de leche entera

1 cucharadita de canela en polvo

8 rebanadas de pan (2 tostadas por persona)

Mantequilla sin sal cantidad necesaria

Azúcar glass al gusto

Para acompañar

Miel, jarabe de arce, fresas, frutos del bosque, fresas, plátano, etc.

Rinde para 4 personas

Procedimiento

El primer paso para preparar unas deliciosas french toast o tostadas francesas es elegir el pan a tu gusto, ya que puedes utilizar tanto pan de pueblo, hecho en panadería o brioche, pan de molde… El que gustes. Si optas por uno de panadería, te recomendamos que sea del día anterior, porque es mejor que esté duro y seco. French toast. Fuente: Southern Living

Lo que debes hacer ahora es cortar el pan en rebanadas de aproximadamente 4 cm. Estate atento y vigila que la miga sea homogénea en toda la rebanada, es decir, que no se corte, ya que no serviría para esta receta. ¡Pero no deseches toda esa cantidad de pan! Puedes aprovecharlos para elaborar un delicioso Budín de pan con pocos pasos, aprende esta fácil receta.

El próximo paso es batir en un bol los huevos, echarles la leche y añadir el azúcar y la canela. En ese mismo momento puedes aprovechar para ir calentando la mantequilla en una sartén. Después, coloca las rebanadas de pan en el bol dejando que se empapen correctamente. Dales la vuelta para que se empapen bien por los dos lados, pero ten cuidando de que no se deshagan.

Cuando notes que se han empepado correctamente, lleva las french toast o tostadas francesas a una sartén caliente y fríelas. Dales la vuelta y, cuando hayan tomado un color dorado por ambos lados, sírvelas con mantequilla, mermeladas de diferentes sabores, jarabe de mapleo o una combinación de fruta y dulce. ¡De esa forma, ya estarán listas! French toast. Fuente: Good Housekeeping

Queremos saber cómo te salieron. Fíjate que la receta es super sencilla y puedes prepararla cuando quieras, desde la comodidad de tu hogar. Te encantarán con cualquier topping a tu elección. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.