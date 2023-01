El llamativo motivo por el cual a Emma Watson no le gustó trabajar con Channing Tatum

Si nos ponemos a pensar en parejas cinematográficas, seguramente Emma Watson y Channing Tatum no estarían en la lista. De hecho, no lo están, porque la actriz se enojó por la manera de desenvolverse de su compañero durante una escena que debían de compartir en la película Este es el fin (This Is the End).

Para entrar en contexto tenemos que saber qué tipo de género es este film, la última película de Seth Rogen del año 2013. Sin duda, es una trama exagerada y divertida, inundada de celebridades que aparecieron actuando de sí mismos.

La escena donde Channing Tatum aparece por primera vez ante la audiencia con Danny McBride se escribió originalmente pensando en Emma Watson como compañera del protagonista de Magic Mike. Pero no todo se desarrolló de la manera que la actriz creyó.

De hecho, hubo muchos factores que la incomodaron, lo que llevó a que decidiera abandonar el set de grabación.

Tengamos en cuenta que la escena es tan obscena como se puede imaginar, algo muy alejado a lo que suele hacer la protagonista de Harry Potter. Ella sabía que su compañero iba a entrar en tanga al set, pero por lo visto no se imaginaba dicho momento.

Así que cuando llegó tuvo una especie de crisis y salió del lugar para hablar con su mánager, después volvió y grabó apenas unos tres minutos.

El mayor problema fue cuando Channing Tatum decidió hacer uno de sus bailes frente a Emma Watson con nada más que la tanga puesta. Este fue el detonante para que ella decidiera abandonar por completo el sitio.

Emma Watson no imaginó todo lo que viviría en el set.

"Regresé [al set] anoche y descubrí que renunció porque la escena era demasiado obscena y estaba realmente enojada porque Channing estaba bebiendo mientras filmaba. Obviamente, él también estaba fumando hierba", comentó un extra que participó en la escena.

La actriz no volvió al estudio de grabación y decidió abandonar el proyecto, por lo que no filmó nada más para la película. Toda esta experiencia hizo que la artista no disfrutara trabajar con Tatum y seguramente no lo volverá a hacer.