Desde las playas de México, Selena Gómez deja boquiabiertos a sus fanáticos

Como tantas otras celebridades, Selena Gómez eligió pasar las vacaciones de fin de año en una ciudad diferente a la que reside a diario. Pues, hace unas horas trascendió que la ex “chica Disney” había arribado al balneario Los Cabos, ubicado en Baja California Sur, en compañía de una popular pareja del mundo del espectáculo.

Fueron los paparazzis mexicanos los que lograron captar a la multifacética artista de 30 años llegando a la famosa playa del país azteca el 29 de diciembre. Según lo difundido por revistas como Splash News, Selena llegó, nada más ni nada menos, que junto a sus amigos Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

SELENA GÓMEZ FUE CAPTADA LLEGANDO A BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. FOTO: CAPTURA TWITTER @sgnewssxoxo

Eso no es todo, también revelaron que la ex protagonista de ‘Los hechiceros de Waverly Place’ eligió la costa mexicana para celebrar tanto Nochevieja como Año Nuevo junto al hijo mayor de David y Victoria Beckham, y su esposa. Sin embargo, hasta la difusión de las fotografías, no muchos conocían los planes de Gómez debido a que ha preferido llevar una vida más reservada, alejada un poco de todos los flashes cuando se trata de lo personal.

Por otra parte, las páginas de fans de Selena Gómez han asegurado que los tres se reunieron con otro grupo de amigos luego de su llegada a México. No obstante, hay que aclarar que ninguno de los protagonistas del encuentro ha mostrado nada acerca de este viaje, por lo que no se tienen más detalles al respecto.

Brooklyn Beckham, Selena Gómez y Nicola Peltz llegando a México. FOTO: Clasos.com.mx

La amistad entre Selena, Nicola y Brooklyn que pocos conocían

Después de la difusión de las fotografías de la intérprete de ‘Calm Down’ llegando a Los Cabos, muchos fans quisieron saber más de la amistad que tiene Selena junto al modelo inglés y su la joven actriz. Pues, no se los había visto juntos mucho antes, al menos en público. Fue recién para el Día de Acción de Gracias que Brooklyn Beckham compartió un video casero junto a la cantante y un grupo de amigos, pasando esa festividad cocinando y divirtiéndose entre sí. Esto llamó la atención de algunos, al notar que las estrellas habían preferido estar lejos de sus familias.

Como sea, esta floreciente amistad parece ser de lo más sana y amorosa, ya que saben compartir los momentos más tiernos y especiales. Tal vez veamos mucho más de ellos en un futuro.

Selena Gómez y su anterior visita a Los Cabos

En el marco de la llegada de la actriz de ‘Only Murders in the Building’ a Los Cabos, sus fans recordaron que esta no fue la primera vez que Selena pisó dicha playa mexicana. Fue para el fin de año del 2017 que la ex novia de Justin Bieber estuvo relajándose allí con sus amigas. Sin dudas, se trata de uno de los sitios preferidos de la estrella para vacacionar.