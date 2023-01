Desde la playa, Karol G recibe el año nuevo y enciende la red

Karol G tuvo un 2022 de lo más sensacional y lo sabe muy bien. Como toda persona, tuvo sus altibajos a nivel personal, pero supo remontar logrando posicionarse en la cima de carrera profesional. Es que, este año, la "bichota" se coronó como una de las estrellas latinas y urbanas más escuchadas a nivel internacional. Además, tuvo dos grandes tours con los que llenó decenas de estadios en diferentes ciudades del mundo. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que cada uno de los temas que lanzó se volvió todo un hit.

Es por eso que, para despedir este año, Karol G subió a sus redes un álbum de fotos desde la playa, luciendo radiante luego de hacer surf en el mar. Y, como era de esperar, las palabras emotivas no faltaron. “Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, se sinceró la bichota en el posteo que se volvió viral a los segundos.

KAROL G RECIBE EL 2023 EN EL MAR. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Luego, la cantante paisa habló de los momentos duros como también lindos que pasó a lo largo del año saliente: “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos”.

LA BICHOTA PRACTICÓ SURF EN EL ÚLTIMO DÍA DEL AÑO. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

“No importa qué, ni cómo, ni cuándo… MAÑANA SERÁ BONITO”, concluyó Karol G y la red estalló. Pues, más de uno de sus casi 60 millones de seguidores se conmovieron por sus palabras, lo cual los llevó a dejar mensajes con buenos deseos como los siguientes: “Ya casi es mañana y yo se que mañana será bonito, siempre”; “Gracias por hacer mi 2022 más chimba de lo que esperaba”; “A romper 2023 KAROL”; “Te amo mi reina feliz Año Nuevo loca por verlos a todos. Gracias por tanto amiga”; “Bellísima. Happy New Year. Que este año 2023 sea de muchas bendiciones para ti reina”.

En las fotos, Karol G posa frente a la cámara con una mirada sincera y desafiante, como si tuviera las ganas de comerse al mundo en el 2023. Esto encantó a sus fanáticos y la siguieron llenando de halagos.