Ángela Aguilar acusada de plagio por su dueto con Yuridia

Una vez más, la cantante estadounidense Ángela Aguilar ha sido acusada de plagio por los internautas, algo que está opacando el reciente lanzamiento de “Qué agonía”, colaboración que realizó junto a la cantante Yuridia.

Este tema la tenía muy contenta no solo por el duro trabajo que implicó, sino también porque se trata de una canción de su autoría junto a su equipo.

Lo que sucedió es que muchos internautas encontraron varias similitudes con un tema de, nada más y nada menos, la mismísima Adele y se ha vuelto todo un escándalo en las redes sociales.

Un usuario en particular en TikTok se tomó el trabajo de poner un extracto de la canción “Rolling in the Deep” de la británica junto al nuevo tema de Ángela Aguilar y lo acompañó de un gran texto que dice “Hablemos de plagio”. Mira el video a continuación:

Plagiar un tema es un asunto legal sumamente crítico, por lo que no hay que tomarlo con simpleza. Y mientras la cantante sale a aclarar la situación, los internautas se han encargado de hacer sus propios análisis.

Tenemos que partir de la base de que son distintos géneros musicales, ya que mientras una canta regional mexicano, la otra interpreta baladas pop. Esto hizo que para muchos las similitudes sean aún más evidentes.

No es la primera vez que se la acusa de plagio.

“Ya decía yo que se me hacía familiar la canción de Yuridia”, "Me sonaba la tonada, pero no daba asta ahorita y si es cierto” y “Desde que la escuché dije es de la poderosísima Adele el ritmo”, son tan solo algunos de los comentarios que apoyan la idea de que se trata de un plagio.

Aunque hubo mucho otros que salieron a defender a Ángela Aguilar, asegurando que solamente se trató de la mala intención del usuario que editó el video.

Entre algunos comentarios de los usuarios que no encuentran las canciones similares se puede leer “Más bien la cantan con la misma técnica que está usando Adele. Porque creo que la música no es igual!" y "Mi compa que no tiene nada de oído musical".

Hasta el momento, ni la hija de Pepe Aguilar ni Yuridia han salido a hablar sobre el tema, tendremos que esperar para ver cómo deciden resolverlo o si prefieren mantener el silencio.