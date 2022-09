Quevedo ha confesado que llegó a 'detestar' su music session con Bizarrap

Pedro Luis Domínguez Quevedo ha pasado de trabajar de albañil a consagrarse como uno de los grandes artista con tan sólo 20 años.

Si bien empezó a dedicarse a la música en el 2020 cuándo sacó su primera canción 'Planteamiento Erróneo", la popularidad la ha adquirido con el último tema de Bizarrap, 'Quedate' popularmente conocida como 'Music Session Vol 52'.

Quevedo fue invitado al talk show de mayor audiencia en España, El Hormiguero y habló del gran fenómeno de esta colaboración que ha empezado con una simple hoja cargada de frases y que hoy es la más escuchada en el mercado global.

La cuenta oficial de El Hormiguero compartió varios fragmentos de la charla de Quevedo junto al conductor del ciclo de entretenimiento, Pablo Motos y se refirió a cómo conoció a Bizarrap: "Yo grabé un tema con Duki, que es otro argentino. Nosotros dos habíamos sacado un tema remix de 'Cae la noche', una canción que ha sido número uno en España. El primer tema que nos dio a conocer, y ahí una vez Bizarrap no subió a su historia de Instagram, y cuando vio que yo iba a venir a Argentina para hacer el videoclip, me escribió al privado y me invitó a su estudio a grabar la music session", comenzó diciendo.

Claro que no dejó de escatimar en elogios hacia su colega y amigo Bizarrap: "Me cae de locos, el pibe es super normal, con todo lo que ha hecho en la industria, siendo un productor que encima es muy difícil porque normalmente se le da más visibilidad a los artistas que a los productores, y el ha tirado pa adelante con todo . Yo creo que no hay nadie con el nivel de repercusión de habla hispana que el".

A su vez el conductor le preguntó que ha sentido al ver que su canción resuena en todos lados: "La canción la tengo bastante aborrecida ya, es un tamaño que le tengo mucho cariño pero al final... tu piensa que yo llevo escuchando el tema cuatro meses antes de que saliera, y después de todo lo que ha pasado pues uno termina aborreciendo y teniendole cariño", opinó.

Si bien cómo ya hemos mencionado antes El Hormiguero es el programa más visto de España también vale aclarar que la visita de Quevedo logró superar a otros de los artistas invitados, siendo de esta manera quién rompió el récord de este año.

"Cerramos la semana siendo el programa más visto! Gracias a @quevedo.pd y a todos los que nos visteis", decía la descripción del posteo de @elhormiguero.