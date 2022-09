Por qué Enrique Iglesias se quitó su famoso lunar

No existen dudas de que Enrique Iglesias es uno de los artistas musicales de habla hispana más importantes. Cuenta con un Grammy como mejor artista latino y en los Estados Unidos se posiciona como uno de los artistas latinos con mayores ventas. Entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español, son más de 70 millones de producciones musicales las que ha vendido.

Él siguió los mismos pasos que su padre, Julio Iglesias y sus primeros trabajos en la música los hizo en 1995, de la mano de Fonovisa, que pertenecía a la empresa mexicana Grupo Televisa. Luego, firmó con el sello Interscope, Universal Music Latino, Universal Republic y también Sony Music. Entre sus canciones más conocidas se destacan 'Bailando', 'Duele el corazón', 'Hero', 'Súbeme la radio' y 'Bailamos'.

Si hay algo por lo que se lo caracterizaba desde sus inicios fue por su famoso lunar. Pero, ¿por qué se lo quitó? En 2003, le contó a Access Hollywood (a través de Entertainment Weekly) la historia. "Fui al médico un día y me dijo que podía quitármelo en cinco minutos", señaló en ese entonces.

Enrique Iglesias

Y continuó: "Lo pensé y pregunté: '¿Cuáles son las consecuencias si lo hago o no lo hago?' Realmente no me importaba. Pero luego el médico me dijo que con el tiempo el lunar podría causar cáncer, así que pensé: 'Oh, adelante. Tómalo'".

Hoy, Enrique se encuentra felizmente en pareja con la extenista Anna Kournikova. Están juntos desde 2001 y fruto de su gran amor trajeron al mundo a Nicholas, Lucy y Mary. En su último disco, el cantante le dedicó a su enamorada la canción All about you.