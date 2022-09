Los 5 errores que todos cometen al hacer compost en el huerto o jardín

El compost o compostaje casero es el resultado de descomponer los materiales orgánicos en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples. Se trata de un método muy beneficioso para aportar nutrientes a las plantas del jardín y a los cultivos del huerto, además de darle un nuevo ciclo de vida a los residuos orgánicos.

Cada vez son más las personas que apuestan por hacer compostaje casero, pero no todos tienen las claves para realizarlo de la mejor manera. Por esto, es fundamental conocer la información necesaria antes de realizar el compost para el jardín y, de esta forma, evitar los errores que lo pueden echar a perder. En este sentido, existe una serie de errores más comunes que no debes perpetuar, y los detallamos a continuación.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Errores al realizar compost

Desde el perfil de Tik Tok de IKTALI, una cuenta dedicada a dar tips de cuidado del ambiente, realizaron un video explicando cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer el compost para el huerto o jardín.

Desechar residuos que parecen orgánicos pero no lo son es el principal error que detalla la experta en el video. Debes revisar cada envase para saber qué tan orgánico es el producto. Por su parte, Brenda Platt, directora del Proyecto de compostaje para la comunidad del Institute for Self-Reliance, aseguró que los alimentos como frutas y verduras, cáscaras de huevo, bolsitas de té y cáscaras de nueces se pueden convertir en abono. Por el contrario, no se pueden compostar grasas, carne o lácteos. “Querrá asegurarse de tener una buena proporción de verduras, como restos de frutas y verduras y desechos del jardín, y marrones, como hojas muertas y ramitas”, explicó.

El segundo error que detalla tiene que ver con no triturar los residuos. Hacerlo ayudará a que se degraden más rápido. No respetar las capas de residuos orgánicos. Para evitar esto, la creadora de contenido recomienda lo siguiente: “Siempre después de una capa de residuos orgánicos, agrega también una capa de hojas o ramas secas”.

No contar con el espacio necesario para hacer compost es el tercer error. Platt comentó al medio La Verdad que no se necesita mucho para comenzar a compostar, sólo un contenedor de recolección de interior y un contenedor de compostaje al aire libre. Asegúrate de que el sitio donde lo coloques al aire libre esté seco y sombreado.

Otro error tiene que ver con no tapar el compost. Esto puede generar humedad, insectos y mal olor, por lo que tapar el compost para el huerto es la mejor idea.

Por último, no agregar la suficiente agua es un gran error. “Si aprieta un puñado de su pila de compostaje, debe obtener algunas gotas de agua, pero no debe estar goteando. Demasiada agua, los microbios se ahogan. Demasiado poco, quedan inactivos ", asegura la experta Platt.