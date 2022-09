Britney Spears despierta sensualidad en las redes

Britney Spears se ha convertido en una mujer que vive para las redes sociales y cada vez que se aparece genera sensaciones entre los espectadores.

La artista pop se saca el traje de "respondo al hate" para automáticamente meterse en su mundo, divulgar fotos sensuales privadas, paseos con su manager y marido, Sam Asghari y también subir videos bailando diferentes canciones.

Hoy en día varios portales se hacen eco de las actitudes de Britney, convirtiendola en meme constantemente pero a ella parece no importarle, pues goza se podría decir, felizmente de decir y hacer lo que quiera.

No olvidemos que viene de sacar el remix de 'Hold me closer' de Elton John quién la invitó a ser parte del single y con el que regresa a la música después de 6 años de estar alejada.

A dos semanas de haber salido ya cuenta con 7.3 millones de visuales, eso sí de momento no cuenta con un videoclip existente únicamente efectos especiales en el mismo.

El 2 de septiembre le agradecía a la gente por todo el apoyo que estaba recibiendo Hold me closer

"Gracias a mis fans por hacer mi canción número desde hace una semana", decía la descripción de un edit que le hizo un seguidor de user @monalisaney.

Britney y su forma de expresarse en redes

Sucede que el icono del pop no sabe quedarse quieta y constamente quiere llamar la atención de todo aquel que la ve y aprovecha sus tiempos libres en su inmensa mansión que comparte con su esposo para entretener a sus 42 millones de seguidores haciendo una más de sus andanzas.

"Siendo la chica de casa que todos saben que soy. No sentarse en sillas durante 10 horas al día 7 días a la semana!!!. Oigan ya no tengo miedo y saben qué? No soy peligrosa, ni una loca en absoluto. Gente elegante!! Sigan sonriendo todos, sigan sonriendo todos", se lee en la descripción mientras ella baila una canción de Noga Erez, llamada Nails mientras luce un look deportivo negro y amarillo dando un giro de 360, como lo hace de forma habitual.

Britney se muestra todos los días entrenando y en su último video bailando deja más de uno pensando...

¿Será que la princesa del pop vuelve a los escenarios en breve?