Jennifer Lawrence apuntó contra Hollywood por la brecha salarial

Más equidad de género es lo que se pide cada vez que hay un trabajo de por medio y nuevamente la polémica renace previamente hemos visto rumores de que a Harry Styles se le pagaba más que a Florence Pugh en Don't worry be Darling y ahora quién salió a hablar fue la actriz, Jennifer Lawrence.

En diálogo para Vogue Jennifer expresó la incomodidad que le genera que en Hollywood los coprotagonistas masculinos ganan un sueldo mucho más elevado que las mujeres: "Al hombre se le paga en exceso. No importa cuánto haga ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?. Vanity Fair publicó una noticia la que decía que en Don't look up, la actriz ganó 5 millones menos que Leonardo Di Caprio.

Fuente: Imagen / Diario As

Jennifer Lawrence y Leonardo Di Caprio en la premiere de Don't look up

Al cerrar sobre este tema, Jennifer mencionó sobre los abortos por los que tuvo que atravesar siendo joven: "Cuándo tenía poco más de 20 años, me había quedado embarazada y intención al cien por cien de abortar, pero antes de someterme al procedimiento tuve un aborto espontáneo en Canadá.

Siguiendo en la misma línea comentó que no ha sido el primero en su vida: "En el rodaje de Don't look up sufrí otro natural cuando empecé a formar mi familia con mi marido (Cookey Maroney con quién está desde el 2019)".

Y por último se refirió a la polémica que surgió porque en Estados Unidos se había prohibido el aborto legal y allí pensó en sus embarazos: "Recuerdo haber pensando un millón de veces en ello, mientras estaba embarazada, pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo y tuve un gran embarazo, muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida era diferente", contaba.

Pero la vida le dio revancha y Jennifer pudo dar a luz a tu tan ansiado bebé.



Jennifer Lawrence de paseo con su pequeño y su marido Cooke Maroney

Fuente: Imagen / Yahoo Vida y Estilos.

"La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había empezado de nuevo. Como si ahora fuera el primer día de mi vida", expresó.

Y siguió al referirse a cómo la maternidad la modificó por completo: "Me quedé mirando, estaba enamorada. También me enamoré de todos los bebés del mundo. Los recién nacidos son increíbles". Cuenta Jennifer quien se convirtió en madre de 'CY' en febrero de este año.

El Particular nombre fue elegido bajo la inspiración de Cy Twobly, uno de los artistas preferidos de su marido, el director de arte Cooke Maroney.